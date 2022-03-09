США отклонили предложение о передаче польских самолётов Украине

Вашингтон отклонил предложение Варшавы перебросить польские истребители МиГ-29 Украине через американскую базу Рамштайн в Германии. Об этом заявило Минобороны Соединённых Штатов.

США стремились ускорить поставки оружия Украине, но перспектива переброски боевых самолетов с территории НАТО в зону боевых действий вызывает у военного союза серьезные опасения. "Обоснованность такого шага не представляется нам очевидной", - говорится в заявлении Пентагона.

НАТО заявило, что не хочет прямого конфликта с Россией, другой ядерной державой, а президент Джо Байден ранее исключил отправку американских войск на территорию Украины для участия в боевых действиях, напомнило Минобороны США.

Пентагон подчеркнул, что США намерены продолжить консультации с Польшей и другими союзниками по НАТО по этому вопросу. Представитель Пентагона также отметил, что "решение о передаче принадлежащих Польше самолетов Украине в конечном счете остается за польским правительством".

О том, что США обсуждают с Польшей возможность передачи Киеву польских боевых самолётов и поставки Варшаве американских истребителей F-16 взамен, ранее рассказал глава Госдепартамента Энтони Блинкен. При этом ранее НАТО и Польши говорили, что поставок не будет, а Евросоюз заявлял, что не будет участвовать в финансировании.

Российское вооружённое вторжение на украинскую территорию началось 24 февраля по приказу президента Владимира Путина. Он обосновал действия Кремля помимо прочего тем, что НАТО якобы хотело превратить Украину в свой антироссийский форпост. Украина и НАТО это отрицают.

Украина призывала страны НАТО ввести над страной бесполётную зону, чтобы не дать России использовать авиацию и ракеты. В военном союзе отказались это делать, утверждая, что Кремль может расценить такой шаг как объявление войны.