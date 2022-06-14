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США передадут Украине разведданные для ударов системами залпового огня

США намерены передавать Украине разведывательную информацию для нанесения ударов при помощи реактивных систем залпового огня. Об этом заявило Минобороны Соединённых Штатов.

По данным Пентагона, сейчас украинские военные заканчивают обучение по использованию систем HIMARS и MLRS.

США признали, что пока что у Москвы больше артиллерии, чем у Киева. Вашингтон в очередной раз сказал, что намерен обеспечить украинскую армию всем необходимым для поражения целей на территории Украины.

Теоретически HIMARS и MLRS могут достигнуть цели в России. При этом президент Украины в разговоре с датскими журналистами заявил, что украинская армия не будет обстреливать гражданские цели в соседней стране.

США заявляли, что дальность HIMARS, поставляемых Киеву, не будет превышать 80 километров.

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