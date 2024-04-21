США планируют ввести санкции против израильского батальона

Госдепартамент США намерен ввести санкции против одного из подразделений Армии обороны Израиля "Нецах Йегуда". По данным американского ведомства, солдаты этой части нарушают права палестинских арабов на Западном берегу реки Иордан, пишет Axios со ссылкой на источники.

В батальоне "Нецах Йегуда" проходят службу израильтяне из ультрарелигиозных общин. Санкции означают, что подразделение не может получать никакую американскую помощь или проходить обучение у американских инструкторов.

Собеседники издания рассказали, что решение принято на основании расследования деятельности батальона спецкомиссией Госдепартамента. Разбирательство началось в конце 2022 года после сообщений о причастности военнослужащих к насилию в отношении палестинцев.

Одним из поводов для расследования, по данным Axios, стала смерть в январе 2022 года 78-летнего американца палестинского происхождения Омара Асада. Солдаты из "Нецах Йегуда" задержали его на контрольно-пропускном пункте в одной из деревень на Западном берегу. Асад отказался проходить проверку. На американца надели наручники и оставили на холоде. Через несколько часов он умер от остановки сердца. Двух израильских офицеров после этого уволили, пишет издание.

В декабре 2022 года Израиль вывел подразделение "Нецах Йегуда" с Западного берега. После этого батальон находился в основном на севере страны и участвовал в боевых действиях в секторе Газа.

Это будет первый случай, когда США введут санкции против подразделения израильской армии, отмечает Axios. За этим могут последовать и другие аналогичные шаги в отношении подразделений Армии обороны Израиля и израильской полиции, действующих на Западном берегу.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал возможные санкции в отношении батальона "Нецах Йегуда" верхом абсурда.