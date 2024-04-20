США планируют вывод войск из Нигера, который сближается с Москвой

Соединённые Штаты постепенно начнут планировать вывод своих войск из западноафриканского государства Нигер, власть в котором с июля прошлого года удерживает военная хунта. Об этом в субботу сообщило Associated Press со ссылкой на электронное письмо, пришедшее на адрес информагентства из Госдепартамента.

Договоренность по отъезду американских войск была достигнута в пятницу премьер-министром Нигера Али Ламином Зейном, которого назначила правящая хунта, и заместителем госсекретаря США Куртом Кэмпбеллом.

Сроков вывода войск американские официальные лица пока не приводят. В ближайшее время готовится отправка американской делегации для координации деталей процесса, отмечает AP.

Ранее американские медиа и телевидение Нигера сообщали, что администрация США согласилась на вывод примерно одной тысячи своих военнослужащих из Нигера в предстоящие месяцы. Решение было принято в ответ на требование хунты, которая в середине марта расторгла соглашение о сотрудничестве с Соединёнными Штатами.

Издание The Washington Post писало, что американская администрация противилась такому шагу, поскольку он повлияет на совместные с союзниками усилия по борьбе с терроризмом в регионе. Это также ставит под вопрос статус американской авиабазы, построенной всего шесть лет назад. На оборудование объекта было затрачено 110 миллионов долларов. США использовали авиабазу для запуска беспилотников и наблюдения за обширным регионом.

Нигер входит в климатическую "зону Сахель" - полосу в Африке, протянувшуюся от Атлантического океана до Красного моря. На сегодня эта зона частично или полностью покрывает помимо Нигера территорию таких африканских государств, как Сенегал, Мавритания, Мали, Буркина-Фасо, Нигерия, Камерун, Чад, Судан и Эритрея. В половине из них за последние годы произошли военные перевороты.

Население "зоны Сахеля" хронически страдает от голода, засух, глобальных изменений климата и постоянных вооруженных конфликтов. По этой причине регион называют "африканским поясом нестабильности". Его также характеризуют как горячую точку радикального исламизма - в Нигере после прошлогоднего переворота нападения участились.

Соседние с Нигером страны - Мали и Буркина-Фасо - также выступили против связей с Западом и за улучшение отношений с Россией. 10 апреля в Ниамей, столицу Нигера, на самолете, загруженном оружием, техникой и оборудованием, прилетела большая группа "военных советников" российского министерства обороны.