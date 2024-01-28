ЭКОВАС покидают три африканские страны с военными режимами

Три африканских государства, в которых за последние годы в результате переворотов к власти пришли военные режимы, объявили о выходе из Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС).

Буркина-Фасо, Мали и Нигер назвали своё намерение "без промедления" покинуть блок суверенным решением. В совместном заявлении их лидеров говорится, что объединивший 15 участников ЭКОВАС "попал под влияние западных держав, предал свои основополагающие принципы и стал угрозой государствам-членам и их гражданам".

Также три страны обвинили блок в неспособности помочь им в решении проблем, связанных с действиями радикальных исламистов.

Государственный переворот в Мали произошёл в 2020 году, в Буркина-Фасо – в 2022-м, в Нигере – в июле прошлого года. Членство всех трёх стран, входящих в ЭКОВАС с момента основания организации в 1975 году, было приостановлено. Нигер и Мали столкнулись с жёсткими санкциями на фоне попыток африканского экономического блока добиться скорейшего возвращения в эти страны гражданских властей посредством выборов.

В сентябре 2023 года Нигер, Буркина-Фасо и Мали подписали хартию об учреждении Альянса государств Сахеля, объединив свои силы. Решение о создании альянса было принято на фоне переговоров делегации Минобороны России во главе с замминистра обороны Юнус-Беком Евкуровым с представителями этих трёх стран. В декабре Евкуров снова посетил эти три государства, отмечает РБК.

Под давлением военных режимов бывшая колониальная держава Франция отозвала послов и вывела войска, наблюдая за тем, как Россия заполняет образовавшуюся пустоту как в военной сфере, так и на политическом пространстве, пишет агентство France-Presse.

Представители блока ЭКОВАС в воскресенье, комментируя последние события, подчеркнули, что Буркина-Фасо, Нигер и Мали остаются важными членами сообщества и что организация привержена усилиям найти выход из политического тупика путём переговоров. В ЭКОВАС добавили, что пока не получили формальные уведомления из трёх столиц, касающиеся выхода из экономического объединения.