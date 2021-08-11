Диктатуры пугают войной

Как складываются отношения двух великих держав современного мира США и Китая. Стала ли де-факто путинская Россия сателлитом КНР? В чем состоят сегодня задачи Кремля в диалоге с Белым домом. Сдал ли Байден в Женеве Путину Украину, как утверждают некоторые аналитики?

Что меняет в мире вывод американских войск из Афганистана и наступление террористов талибов.

В каком положении по отношению к режиму Лукашенко через год после начала протестов в Белоруссии оказался Владимир Путин? Работает ли сегодня запугивание мировой войной, о которой теперь говорит и Лукашенко.

Обсуждаем с аналитиком и политологом Андреем Пионтковским. Участвует американист Андрей Кортунов.

Ведет передачу Михаил Соколов.

Эфир программы "Лицом к событию" 12 августа в 19-05