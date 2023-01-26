Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф.Архив
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

США призывают Анкару не принимать "Боинги" из России

Вашингтон оказывает давление на Анкару, чтобы она запретила российским авиакомпаниям летать в Турцию самолётами американского производства. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Собеседники издания рассказали, что в декабре высокопоставленные чиновники США предупредили турецкую сторону о необходимости выполнения санкций против России из-за её агрессии в отношении Украины.

The Wall Street Journal отмечает, что позицию Соединённых Штатов передала Анкаре представитель американского Минторга Тея Розман Кендлер. Она побывала в Турции с официальным визитом в конце прошлого года. Министерство не стало делиться с газетой подробностями, но подчеркнуло, что работают с иностранными авиакомпаниями для контроля соблюдения введенных США ограничений относительно российских, белорусских и иранских самолетов.

По данным The Wall Street Journal, с 1 октября прошлого года авиакомпании из России выполнили более двух тысяч рейсов в Турцию на американских самолётах "Боинг".

  • Американская корпорация Boeing прекратила техобслуживание самолетов в России в начале марта. Аналогичное решение приняла и европейская Airbus.
  • Турция – популярное туристическое направление для россиян. По данным участников рынка, в 2022 году Турция оказалась самым востребованным направлением у российских туристов – страну посетили почти пять миллионов человек. По прогнозам, в 2023 году поток в Турцию может вырасти на 40% – до семи миллионов.
  • По прогнозам, доходы Турции от туризма по итогам 2022 года могут превысить 37 миллиардов долларов, а турпоток – составить 47 миллионов человек. Суточный расход проживания в стране в туристическом сезоне достигает 84 долларов. Представители туристической отрасли хотят увеличить его до 93 долларов.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Материалы по теме


Свежий выпуск аудионовостей Радио Свобода.

Слушайте прямой эфир

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG