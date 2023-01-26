США призывают Анкару не принимать "Боинги" из России

Вашингтон оказывает давление на Анкару, чтобы она запретила российским авиакомпаниям летать в Турцию самолётами американского производства. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники.
Собеседники издания рассказали, что в декабре высокопоставленные чиновники США предупредили турецкую сторону о необходимости выполнения санкций против России из-за её агрессии в отношении Украины.
The Wall Street Journal отмечает, что позицию Соединённых Штатов передала Анкаре представитель американского Минторга Тея Розман Кендлер. Она побывала в Турции с официальным визитом в конце прошлого года. Министерство не стало делиться с газетой подробностями, но подчеркнуло, что работают с иностранными авиакомпаниями для контроля соблюдения введенных США ограничений относительно российских, белорусских и иранских самолетов.
По данным The Wall Street Journal, с 1 октября прошлого года авиакомпании из России выполнили более двух тысяч рейсов в Турцию на американских самолётах "Боинг".
- Американская корпорация Boeing прекратила техобслуживание самолетов в России в начале марта. Аналогичное решение приняла и европейская Airbus.
- Турция – популярное туристическое направление для россиян. По данным участников рынка, в 2022 году Турция оказалась самым востребованным направлением у российских туристов – страну посетили почти пять миллионов человек. По прогнозам, в 2023 году поток в Турцию может вырасти на 40% – до семи миллионов.
- По прогнозам, доходы Турции от туризма по итогам 2022 года могут превысить 37 миллиардов долларов, а турпоток – составить 47 миллионов человек. Суточный расход проживания в стране в туристическом сезоне достигает 84 долларов. Представители туристической отрасли хотят увеличить его до 93 долларов.
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