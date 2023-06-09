Тегеран может начать производство дронов в России уже в 2024 году

Соединённые Штаты заявили, что у них есть данные о том, что Иран намерен построить в России завод по производству дронов. Предприятие может заработать уже в следующем году. Это будет представлять повышенную опасность для Украины, стран Ближнего Востока и всего мирового сообщества. Об этом заявил представитель Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби.

По его словам, Тегеран по-прежнему поставляет Москве дроны, которые она использует для атак по Украине, но теперь Иран и Россия рассматривают создание совместного производства ближе к зоне боевых действий.

Кирби отметил, что завод будет построен примерно в тысячи километрах к востоку от Москвы. Согласно спутниковым снимкам, которыми располагает Совет нацбезопасности, производство развернут в Елабуге.

Кирби также рассказал, что по состоянию на май Иран отправил России сотни дронов-камикадзе через Каспийское море в Махачкалу. В свою очередь Москва поставляет Ирану сложную и дорогую военную технику – ракеты, электронику и средства противовоздушной обороны.

"В общей сложности Иран запрашивает у России военной техники на миллиарды долларов", – отметил представитель Совета нацбезопасности.

Кирби напомнил, что компаниям и людям, причастным к передаче военной техники России для последующего использования против Украины, грозят санкции. Представитель Совета нацбезопасности подчеркнул, что США и партнёры поставляют Киеву необходимые вооружения для защиты.

О том, что Иран и Россия могут открыть совместное производство дронов в начале года сообщали и источники The Wall Street Journal. По их данным, делегация из Ирана посетила вероятную площадку для производства в начале января. Кремль в ответ заявил, что у России есть собственная программа по созданию беспилотников.

В конце прошлого года президент России Владимир Путин поручил правительству до 1 июня 2023 года утвердить стратегию развития беспилотной авиации до 2030 года и на перспективу до 2035 года.

Киев и страны Запада неоднократно обвиняли Иран в поставках России дроны-камикадзе, которые в дальнейшем используются для атаки на Украину. Российские и иранские власти это отрицают. Тегеран ранее заявлял, что направлял Москве небольшую партию беспилотников, но это было до войны России с Украиной. Киев регулярно сообщает об атаке украинских населённых пунктов дронами "Шахед".

Больше новостей Радио Свобода: