Глава МИД Ирана посещает Токио. Это первый такой визит за четыре года

Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир-Абдоллахиан находится с визитом в Японии, власти которой, по сообщениям, предпримут на переговорах попытки убедить Тегеран отказаться от поставок оружия России.

Это первая поездка глава иранского внешнеполитического ведомства в Японию с 2019-го года. Помимо встречи с руководителем японского МИД в рамках визита запланирована также беседа Амира-Абдоллахиана с премьер-министром Фумио Кисидой.

Цели визита представителя Ирана в страну, входящую в "Группу семи", официально не называлась. В СМИ со ссылкой на неназванные источники в японском правительстве сообщалось, что Токио поднимет тему экспорта иранского оружия в Россию, ведущую войну против Украины.

Представители Японию присутствовали на проходившей 5-6 августа в Саудовской Аравии крупной международной встрече по Украине. Россию на неё не пригласили. Консультации в Джидде, в том числе при участии Китая и придерживающихся нейтральной позиции в конфликте таких стран, как Бразилия и Индия, были посвящены принципам мирного урегулирования в Украине, которых придерживается Киев. Речь идёт, в том числе, о его требованиях к Москве относительно полного вывода российских войск и возвращения всех захваченных украинских территорий.

Как отмечает в связи с поездкой иранского дипломата France-Presse, Япония и Иран традиционно поддерживают дружеские связи, несмотря на крайне напряжённые отношения между Тегераном и ключевым союзником Токио - Вашингтоном. Некогда, до введения жёстких международных санкций против Тегерана в связи с его ядерной программой, Иран был крупным экспортёром нефти в Японию, не располагающую достаточными природными ресурсами.