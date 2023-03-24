США расследуют связи банков Credit Suisse и UBS c клиентами из России

Министерство юстиции США проверяет ряд банков, в том числе швейцарские Credit Suisse и UBS , на предмет помощи российским олигархам с обходом санкций. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

По данным агентства, в рамках проводимого расследования Минюст США также направил повестки сотрудникам некоторых крупных американских банков. Каких именно, неизвестно.

Как уточнил один из источников, ведомство хочет выявить сотрудников банка, которые имели дело с клиентами, находящимися под санкциями, и как этих клиентов проверяли в последние годы, и не были ли нарушены законы.

По данным издания, швейцарские банки получили судебные повестки, отправленные ещё до поглощения Credit Suisse UBS. Credit Suisse отказался от комментариев, UBS не ответил на запрос агентства.