Украина приостановила деятельность ряда партий из-за связей с Россией

Совет нацбезопасности и обороны Украины приостановил в стране деятельность партий, имеющих связи с Россией. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

В числе попавших под ограничения объединений среди прочих пошли "Оппозиционная платформа - за жизнь!", которую ранее возглавлял пророссийский политик Виктор Медведчук, "Партия Шария" и ряд социалистических партий.

Деятельность, направленная раскол или коллаборацию получит жесткий ответ, подчеркнул Зеленский.

Решение о приостановке деятельности партий принято на фоне продолжающегося вооружённого вторжения России на территорию Украины. Оно началось 24 февраля по приказу российского президента Владимира Путина.