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Украина приостановила деятельность ряда партий из-за связей с Россией

Совет нацбезопасности и обороны Украины приостановил в стране деятельность партий, имеющих связи с Россией. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

В числе попавших под ограничения объединений среди прочих пошли "Оппозиционная платформа - за жизнь!", которую ранее возглавлял пророссийский политик Виктор Медведчук, "Партия Шария" и ряд социалистических партий.

Деятельность, направленная раскол или коллаборацию получит жесткий ответ, подчеркнул Зеленский.

Решение о приостановке деятельности партий принято на фоне продолжающегося вооружённого вторжения России на территорию Украины. Оно началось 24 февраля по приказу российского президента Владимира Путина.

  • "Оппозиционная платформа – За жизнь" контролировала крупнейшую оппозиционную фракцию в Верховной раде. Оппоненты обвиняют партию в пророссийских настроениях после аннексии Россией Крыма и поддержки сепаратистов на востоке Украины.
  • Руководство партии после нападения России на Украину осудило агрессию и заявило, что будет защищать страну и поддерживать граждан в зонах боевых действий.
  • Бывшего лидера партии Виктора Медведчука в октябре прошлого года обвинили в госизмене. По версии следствия политик связан с контрабандой угля из так называемых "ДНР" и "ЛНР". Генпрокуратура Украины утверждает, что контакты Медведчука с Москвой подорвали экономическую безопасность страны в 2014-2015 годах.
  • Политик находился под домашним арестом. В феврале стало известно, что ему удалось бежать. По словам адвоката, Медведчук эвакуирован в безопасное место в Киеве. 18 марта суд во Львове заочно арестовал Медведчука.
  • Медведчук связан с российским президентом. В 2004 году Владимир Путин был крёстным отцом дочери Медведчука.
  • Основатель "Партии Шария" – популярный видеоблогер Анатолий Шарий. Он живёт в Евросоюзе, где ему ещё в 2012 году было предоставлено политическое убежище. С 2014 года Шарий выступает на своём ютьюб-канале с резкой критикой властей Украины, политических сил, поддержавших Майдан, политики Киева по отношению к Москве. В последнее время блогер часто критиковал президента Украины.

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