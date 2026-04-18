США снова ослабили санкции на российскую нефть, загруженную в танкеры

США временно вывели из-под санкций продажу российской нефти и нефтепродуктов, уже загруженных на суда до 17 апреля 2026 года. Соответствующая генеральная лицензия опубликована Минфином США.

Разрешение действует до 16 мая и распространяется исключительно на партии нефти, находящиеся в транзите. Оно не касается операций, связанных с Ираном, а также товарами и услугами иранского происхождения.

Новая лицензия заменяет предыдущую, срок действия которой истёк 11 апреля и продлён не был. Тогда, как отмечало издание Politico, это означало возвращение к полноценному санкционному режиму. Выданный в марте документ позволял завершить поставки нефти, погруженной на суда до 12 марта, и касался, по оценкам, десятков миллионов баррелей сырья.

Ранее министр финансов США Скотт Бессент заявлял, что Вашингтон не планирует продлевать подобные послабления. Схожую позицию высказывал и министр энергетики Крис Райт, подчеркивая, что речь идёт о временной мере, не меняющей общей санкционной политики.

Решение о новой лицензии было принято на фоне высокой волатильности на мировом нефтяном рынке. Давление усилилось из-за конфликта вокруг Ирана и ситуации в Ормузском проливе – одном из ключевых маршрутов мировой торговли нефтью. В таких условиях, как отмечают эксперты, США стремятся избежать резких перебоев поставок и скачков цен.

При этом в Вашингтоне возникли разногласия: ряд сенаторов-демократов раскритиковал шаг, назвав его "разворотом" и противоречивым сигналом на фоне продолжающейся войны России против Украины. По мнению демократов, даже временные послабления могут обеспечить Москве дополнительные доходы.

В администрации США ранее подчеркивали, что такие лицензии носят технический характер: они позволяют завершить уже начатые сделки, включая страхование и обслуживание судов, и не направлены на долгосрочное смягчение санкций.

Сторонники временного послабления санкций отмечают, что подобная практика отражает баланс между политикой давления и необходимостью стабилизировать глобальные энергетические рынки. Считается, что в условиях кризиса, связанного с Ближним Востоком, Вашингтон фактически вынужден учитывать интересы потребителей и союзников, зависимых от поставок нефти.

В Кремле ранее заявляли о "скромном приросте" нефтяных доходов. Представитель Кремля Дмитрий Песков отмечал, что дополнительные поступления не являются критически важными для бюджета и экономики.

Российские власти продолжают называть западные санкции нелегитимными и неэффективными и говорят, что ограничения не смогли существенно повлиять на экспорт энергоресурсов.

