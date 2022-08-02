США сочли несерьезным ответ России по обмену заключенными

Администрация Джо Байдена не считает ответ российской стороны на предложения США по обмену заключенными серьезным, необходимы добросовестные переговоры. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер во время брифинга.

Ранее Вашингтон предложил обменять осуждённого за торговлю оружием российского бизнесмена Виктора Бута на двукратную олимпийскую чемпионку Бриттни Грайнер и бывшего американского морского пехотинца Пола Уилана. Уилан осуждён в России за шпионаж, Грайнер предъявлено обвинение в контрабанде наркотиков. Ранее канал CNN сообщил, что план обмена одобрен президентом США Джо Байденом.

Какое предложение России в Белом доме посчитали несерьезным, неизвестно. Карин Жан-Пьер назвала его "вероломным", не раскрыв детали.

В конце июля телеканал CNN сообщал, что Москва потребовала добавить приговорённого к пожизненному заключению в Германии россиянина Вадима Красикова в сделку по обмену заключёнными между США и Россией.

Красиков, пользовавшийся документами на имя Вадима Соколова, был осуждён в Берлине в декабре 2021 года. Суд установил, что россиянин действовал по заказу Москвы и назвал его преступление актом государственного терроризма. Убитый — бывший чеченский полевой командир Зелимхан Хангошвили.

Согласно журналистским расследованиям, Красиков может быть ветераном спецподразделения "Вымпел" и старшим офицером ФСБ. Виктора Бута связывали со службой в ГРУ.

По данным Bloomberg, Москва готова отказаться от обмена заключенными, если не получит двух россиян в обмен на двух американцев. Помимо Вадима Красикова возможным кандидатом на обмен, по словам собеседников агентства, стал российский бизнесмен Владислав Клюшин, которого США обвиняют в инсайдерской торговле на десятки миллионов долларов.