Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф.Архив
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

Суд в США отказался выпустить под залог связанного с Кремлём российского бизнесмена

Здание суда в Бостоне, где проходило слушание по делу Клюшина, архив

Суд в Бостоне отказался выпустить под залог в 2,5 миллиона долларов поставщика системы мониторинга блогов для Кремля и российского правительства Владислава Клюшина. Бизнесмен обвиняется в инсайдерской торговле акциями, ему грозит до 50 лет тюрьмы. Судья согласилась с позицией обвинения, заявившего, что россиянин может сбежать.

41-летний Клюшин предстал перед судом в среду по видеосвязи. Он не признал себя виновным ни по одному из пунктов обвинения. Его защита предлагала поселить бизнесмена в престижном районе Бостона за его счёт с электронным наблюдением за ним. В поддержку обвиняемого к судье обратились с письмами его жена и друзья, — передаёт Associated Press. Судья Марианна Боулер заявила, что не придала значения этим посланиям, так как все они были написаны примерно одинаково, а у неё не было возможности связаться с авторами.

Клюшин был экстрадирован в США из Швейцарии в декабре. После ареста в Сьоне бизнесмен уже пытался выйти под залог примерно в полтора миллиона долларов, однако швейцарский федеральный суд отказался освободить его, посчитав, что эта сумма для россиянина несущественна.

Обвинение в Бостоне считает, что россиянин причастен к схеме незаконной торговли акциями с использованием взлома чужих компьютеров. Она принесла подозреваемым прибыль в размере 82 миллионов долларов, уверено следствие. Помимо Клюшина обвинения заочно предъявлены ещё четверым россиянам. Один из них, бывший офицер ГРУ и сотрудник компании обвиняемого, подозревается в США к причастности во вмешательстве в американские выборы.

Издание Bloomberg отметило, что россиянин мог бы стать для властей США важным источником информации в расследовании предполагаемого вмешательства России в президентские выборы в США в 2016 году. Получил ли он такое предложения от следствия — неизвестно. Однако источники агентства уверены, что у Клюшина могут быть данные об операциях российской военной разведки в киберпространстве и называют его выдачу успехом для американской разведки.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Материалы по теме


Свежий выпуск аудионовостей Радио Свобода.

Слушайте прямой эфир

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG