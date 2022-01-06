Суд в Бостоне отказался выпустить под залог в 2,5 миллиона долларов поставщика системы мониторинга блогов для Кремля и российского правительства Владислава Клюшина. Бизнесмен обвиняется в инсайдерской торговле акциями, ему грозит до 50 лет тюрьмы. Судья согласилась с позицией обвинения, заявившего, что россиянин может сбежать.

41-летний Клюшин предстал перед судом в среду по видеосвязи. Он не признал себя виновным ни по одному из пунктов обвинения. Его защита предлагала поселить бизнесмена в престижном районе Бостона за его счёт с электронным наблюдением за ним. В поддержку обвиняемого к судье обратились с письмами его жена и друзья, — передаёт Associated Press. Судья Марианна Боулер заявила, что не придала значения этим посланиям, так как все они были написаны примерно одинаково, а у неё не было возможности связаться с авторами.

Клюшин был экстрадирован в США из Швейцарии в декабре. После ареста в Сьоне бизнесмен уже пытался выйти под залог примерно в полтора миллиона долларов, однако швейцарский федеральный суд отказался освободить его, посчитав, что эта сумма для россиянина несущественна.

Обвинение в Бостоне считает, что россиянин причастен к схеме незаконной торговли акциями с использованием взлома чужих компьютеров. Она принесла подозреваемым прибыль в размере 82 миллионов долларов, уверено следствие. Помимо Клюшина обвинения заочно предъявлены ещё четверым россиянам. Один из них, бывший офицер ГРУ и сотрудник компании обвиняемого, подозревается в США к причастности во вмешательстве в американские выборы.

Издание Bloomberg отметило, что россиянин мог бы стать для властей США важным источником информации в расследовании предполагаемого вмешательства России в президентские выборы в США в 2016 году. Получил ли он такое предложения от следствия — неизвестно. Однако источники агентства уверены, что у Клюшина могут быть данные об операциях российской военной разведки в киберпространстве и называют его выдачу успехом для американской разведки.