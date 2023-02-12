Над Канадой сбито неизвестное летающее устройство

Неизвестное летающее устройство сбили в воздушном пространстве Канады. Аппарат цилиндрической формы был замечен на высоте 12 километров. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что отдал приказ уничтожить объект, поскольку он мог мешать полётам гражданских авиалайнеров.

Устройство было сбито при помощи истребителя F-22 военно-воздушных сил США, приписанного к совместной канадско-американской базе на Аляске. Канадские военные собирают обломки, чтобы идентифицировать объект.

Это уже третий подобный случай за неделю в воздушном пространстве Северной Америки.