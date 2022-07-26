Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф.Архив
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

США стали крупнейшим экспортёром сжиженного газа

Завод по производству сжиженного газа в США

В первой половине 2022 года США увеличили экспорт сжиженного природного газа (СПГ) и стали его крупнейшим экспортёром в мире, обогнав Австралию и Катар. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на Управление энергетической информации США.

По данным Управления, за полгода экспорт американского СПГ вырос на 12% по сравнению со вторым полугодием 2021 года. Увеличению экспорта способствовало повышение цен и спроса, особенно в Европе. В Европу поставляется 71% всего американского СПГ. Крупными его покупателями также являются Южная Корея, Китай и Япония.

В первой половине 2022 года страны Евросоюза и Великобритания импортировали из США на 63% больше СПГ. Доля американского сжиженного газа в общем объёме импортного СПГ составила 47%. Ещё 15% Европа импортирует из Катара, 14% – из России, 17% приходится на четыре африканские страны, в том числе Нигерию и Алжир.

Европа пытается накопить до зимы достаточно газа в своих хранилищах, так как Россия резко сократила поставки газа по трубопроводу после своего вторжения в Украину и последовавшими в ответ на это западными санкциями.

  • Страны Евросоюза согласились сократить потребление газа на 15% с 1 августа 2022 года по 31 марта 2023 года из-за опасений, что Россия может прекратить поставки топлива.
  • Ранее "Газпром" объявил, что с 27 июля 2022 года сократит объём поставок газа в Европу по трубопроводу "Северный поток-1" до 20% от плановой мощности. Вызвано это, согласно заявлению компании, капитальным ремонтом турбины. В Европе считают решение политическим и обвиняют Россию в использовании поставок газа как "энергетического оружия".
  • Россия вторглась на территорию Украины 24 февраля 2022 года. В ответ на российскую агрессию Евросоюз принял уже семь пакетов санкций в отношении России. Ни один из них не предусматривает эмбарго на российский газ.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Материалы по теме


Свежий выпуск аудионовостей Радио Свобода.

Слушайте прямой эфир

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG