США стали крупнейшим экспортёром сжиженного газа

В первой половине 2022 года США увеличили экспорт сжиженного природного газа (СПГ) и стали его крупнейшим экспортёром в мире, обогнав Австралию и Катар. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на Управление энергетической информации США.
По данным Управления, за полгода экспорт американского СПГ вырос на 12% по сравнению со вторым полугодием 2021 года. Увеличению экспорта способствовало повышение цен и спроса, особенно в Европе. В Европу поставляется 71% всего американского СПГ. Крупными его покупателями также являются Южная Корея, Китай и Япония.
В первой половине 2022 года страны Евросоюза и Великобритания импортировали из США на 63% больше СПГ. Доля американского сжиженного газа в общем объёме импортного СПГ составила 47%. Ещё 15% Европа импортирует из Катара, 14% – из России, 17% приходится на четыре африканские страны, в том числе Нигерию и Алжир.
Европа пытается накопить до зимы достаточно газа в своих хранилищах, так как Россия резко сократила поставки газа по трубопроводу после своего вторжения в Украину и последовавшими в ответ на это западными санкциями.
- Страны Евросоюза согласились сократить потребление газа на 15% с 1 августа 2022 года по 31 марта 2023 года из-за опасений, что Россия может прекратить поставки топлива.
- Ранее "Газпром" объявил, что с 27 июля 2022 года сократит объём поставок газа в Европу по трубопроводу "Северный поток-1" до 20% от плановой мощности. Вызвано это, согласно заявлению компании, капитальным ремонтом турбины. В Европе считают решение политическим и обвиняют Россию в использовании поставок газа как "энергетического оружия".
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