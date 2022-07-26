США стали крупнейшим экспортёром сжиженного газа

В первой половине 2022 года США увеличили экспорт сжиженного природного газа (СПГ) и стали его крупнейшим экспортёром в мире, обогнав Австралию и Катар. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на Управление энергетической информации США.

По данным Управления, за полгода экспорт американского СПГ вырос на 12% по сравнению со вторым полугодием 2021 года. Увеличению экспорта способствовало повышение цен и спроса, особенно в Европе. В Европу поставляется 71% всего американского СПГ. Крупными его покупателями также являются Южная Корея, Китай и Япония.

В первой половине 2022 года страны Евросоюза и Великобритания импортировали из США на 63% больше СПГ. Доля американского сжиженного газа в общем объёме импортного СПГ составила 47%. Ещё 15% Европа импортирует из Катара, 14% – из России, 17% приходится на четыре африканские страны, в том числе Нигерию и Алжир.

Европа пытается накопить до зимы достаточно газа в своих хранилищах, так как Россия резко сократила поставки газа по трубопроводу после своего вторжения в Украину и последовавшими в ответ на это западными санкциями.