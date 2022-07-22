В ФРГ заявили о невозможности запуска "Северного потока-2"

Запуск трубопровода "Северный поток-2" категорически невозможен. Это будет означать поднятие белого флага. С таким заявлением выступил вице-канцлер Германии Роберт Хабек в эфире телеканала ZDF. По словам Хабека, Европа не может допустить, чтобы её зависимость от российского газа увеличилась.

Ранее запустить "Северный поток-2" предложил президент России Владимир Путин. По его словам, ввод газопровода в эксплуатацию помог бы в решении энергетического кризиса в Европе. По словам Путина, он обсуждал тему с канцлером ФРГ Олафом Шольцем, но тот счёл её "не к месту".

Вице-канцлер также отметил, что Берлин не рассматривает возобновление работы "Северного потока-1" как признак надёжности со стороны России. По словам Хабека, Путин неоднократно использовал поставки газа в качестве инструмента для разделения Германии и Европы, поэтому необходимо найти альтернативу российским энергоресурсам.

Российская корпорация "Газпром" утром в четверг возобновила поставки газа по трубопроводу "Северный поток" в Германию в объёме 40 процентов от обычного уровня. 11 июля газопровод был остановлен для технического обслуживания на 10 дней. Власти Евросоюза опасались, что Россия по завершении работ не возобновит прокачку.

Власти Европы опасаются, что Россия может шантажировать другие страны поставками газа, требуя снять санкции. В Москве это категорически отрицают.