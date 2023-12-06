США впервые обвинили солдат РФ в преступлениях против американца

США выдвинули против четырёх российских военнослужащих обвинения в военных преступлениях против американца, совершенных во время вторжения России на территорию Украину. Подобное происходит впервые, сообщает американский Минюст.

Обвинительное заключение по делу о военных преступлениях против четырех россиян включает в себя обвинения в пытках, бесчеловечном обращении, заговоре с целью совершения военных преступлений и незаконном обращении с американским гражданином.



В военных преступлениях обвиняются Сурен Мкртчян и Дмитрий Будник, и ещё два лица, которые упоминаются в документе без фамилий, под именами Валерий и Назар. Личность гражданина США не раскрывается. О том, имел ли он отношение к армии, не уточняется.



Согласно обвинительному заключению, россияне допрашивали, избивали и пытали гражданина США. Они также угрожали убить его и устроили инсценировку казни, говорится в сообщении Минюста.

"Эти обвинения свидетельствуют о том, что предполагаемые действия подсудимых являются не только грубым нарушением Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны, но и нарушением американского законодательства", – заявила прокурор Джессика Абер от Восточного округа Вирджинии, где было подано обвинительное заключение.

По американским законам, обвиняемым грозит пожизненное заключение.