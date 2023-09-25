США ввели экспортные ограничения против российской "ВСМПО-АВИСМА"

Министерство торговли США ввело экспортные ограничения в отношении российской компании "ВСМПО-АВИСМА" - главного мирового производителей титана. В документе, опубликованном на сайте американского Минторга, указано, что деятельность компании может угрожать безопасности США в области оборонных технологий.

Экспортные ограничения означают, что США запрещают продавать и передавать "АВИСМА" товары и технологии, подлежащие регулированию. В их перечень входит продукция так называемого двойного назначения, которая может быть использована в военных целях. Запрет касается не только продукции самих США, но и продукции других стран, в которой используются американские технологии, - уточняет РБК.

Под непосредственными экономическими санкциями, которые накладывает Министерство финансов США, "ВСМПО-АВИСМА" не состоит.

Кроме того, под экспортные ограничения попали ещё четыре российские компании: Device Consulting, "Грант Инструмент", "СМТ-АйЛогик" и "Стрелой". Они занимаются электроникой и инженерным оборудованием.