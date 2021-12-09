США ввели санкции против украинского юриста и политика Андрея Портнова

Министерство финансов США ввело санкции против бывшего советника экс-президента Украины Виктора Януковича Андрея Портнова.

Соответствующее сообщение опубликовано на сайте ведомства. Решение затронуло ряд правительственных чиновников и компаний, которые, по мнению Вашингтона, должны нести ответственность за причастность к коррупции. Все они внесены в список по так называемому "закону Магнитского", санкционирующему органичительные меры в отношении причастных к коррупции и нарушениям прав человека.

Андрей Портнов, как отмечает РБК Украина, до 2014 года был заместителем главы администрации президента при Викторе Януковиче и занимался вопросами судоустройства. В США его обвиняют в торговле влиянием в украинских судах. Ограничения американского Минфина распространяются также на благотворительный фонд Портнова.

Андрей Портнов бежал из Украины 22 февраля 2014 года. Спустя несколько дней Генпрокуратура страны потребовала от МВД и СБУ задержать политика, а в марте 2014 года ЕС и Канада внесли его в список высокопоставленных украинских лиц, против которых вводятся финансовые санкции.

Всего в обновлённом санкционном списке 15 физических и юридических лиц из разных стран в Центральной Америке, Африке и Европе. "Коррупция затрагивает ресурсы граждан, подрывает общественное доверие и угрожает прогрессу тех, кто борется за демократию", - подчеркивает министр финансов Соединённых Штатов Джанет Йеллен.

Агентство Reuters обращает внимание на то, что обнородованное в четверг решение - последнее в серии американских санкционных мер, и о нём стало известно в дни, когда президент США Джо Байден проводит саммит по проблемам развития демократии у частием лидеров десятков стран.

Кроме того, 9 декабря отмечается Международный день борьбы с коррупцией.

Среди пополнивших американский санкционный список премьер-министр Сальвадора Марта Каролина Ресинос де Берналь и высокопоставленный сотрудник министерства здравоохранения Гватемалы Мануэль Виктор Мартинес. Они, по данным Минфина США, злоупотребляли средствами, выделяемыми на борьбу с пандемией коронавируса.

Юрист фонда Hermitage Capital Сергей Магнитский занимался расследованием коррупционных схем в России. В ноябре 2009 года он умер в московском СИЗО после того, как был арестован по обвинению в уклонении от уплаты налогов. Официальной причиной смерти руководство изолятора назвало сердечную недостаточность. Но коллеги и близкие Магнитского уверены, что в изоляторе ему намеренно отказывали в медицинской помощи и, возможно, пытали, а впоследствии скрыли реальную причину смерти.

В 2012 году, в США был принят "акт Магнитского", по которому лицам, подозреваемым в причастности к гибели юриста, запрещался въезд в США. В отношении них также были предусмотрены финансовые санкции. Впоследствии закон приобрёл глобальный характер и распространился на россиян и граждан других стран, не связанных с делом Магнитского.