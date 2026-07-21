США вводят пошлины в 50% на многие товары из Канады

Президент США Дональд Трамп объявил в понедельник о введении 50-процентых пошлин на широкий спектр товаров, импортируемых из Канады.

Решение стало ответной мерой на действия, которые американская администрация назвала дискриминационными в отношении американских автомобилей, алкоголя и молочной продукции.

Трамп сослался на статью 338 Закона о тарифах от 1930 года. Она позволяет главе государства устанавливать штрафные пошлины в размере до 50% в отношении торговых партнеров, уличенных в дискриминации американских товаров. Это стало первым известным случаем применения данного закона за почти сто лет его существования, отмечает Reuters.

Белый дом объявил, что пошлины вступят в силу через 30 дней. В список товаров, попавших под ограничения, вошли как предметы повседневного спроса (к примеру, вино и клюшки для хоккея), так и промышленная продукция, в частности цемент. При этом ряд ключевых экспортных товаров - таких как энергоносители, калийные удобрения, критически важные виды минерального сырья и рыба - вводимые меры не затронут.

"Канада - в отличие от других партнеров и союзников - продолжает принимать меры против США в связи с их усилиями по восстановлению торгового баланса и защите американской промышленности в секторах, имеющих важное значение для национальной безопасности", - сказал торговый представитель США Джеймисон Грир.

В заявлении премьер-министра Канады Марка Карни говорится, что его правительство представило комплексные предложения по урегулированию торговых споров с Вашингтоном. Канадские власти подчёркивают при этом, что введенные ранее Трампом пошлины нарушают условия Североамериканского торгового соглашения. "Этот торговый спор привел к росту расходов для семей, особенно в США", - отметил Карни.

СМИ указывают на серьезную эскалацию торговой напряженности между соседними странами.