Трамп, ФРС и высокая инфляция. "Медленный" Пауэлл ушел

Дональд Трамп завершил эпопею борьбы с главой Федеральной резервной системы Джеромом Пауэллом, которому президент США дал прозвище "слишком поздний" ("слишком медленный"), – поскольку при Пауэлле базовые процентные ставки снижались, на вкус Трампа, слишком медленно. Пауэлл беспокоился об остающейся слишком высокой инфляции (и это главная забота ФРС), но высокие процентные ставки не только снижают инфляцию, но и остужают экономику, а Трамп хочет стимулировать экономический рост.

Теперь на смену Пауэллу (который останется в совете директоров) пришел новый глава ФРС Кевин Уорш – и возникает вопрос, не окажется ли и он слишком медленным для Трампа. Это в новом выпуске "Популярной Америки" обсуждают Константин Сонин, профессор экономики Чикагского университета, и ведущий подкаста Радио Свобода "Читая новости" Валентин Барышников.

Выдержки из подкаста:

– Новость о новом главе Федеральной резервной системы США привлекает большое внимание из-за политической борьбы, которую президент Трамп громко вел в течение последнего года. Он требовал, чтобы нынешний глава ФРС Джером Пауэлл ушел со своего поста и чтобы на его место был назначен новый. И наконец, новый глава, причем, вопреки ожиданиям, выбран человек из финансового истеблишмента, который много лет провел в совете директоров Федеральной резервной системы. Сейчас Уорш оказывается перед дилеммой: с одной стороны, он назначен президентом Трампом, который требует, чтобы ключевая ставка была снижена, чтобы деньги стали дешевыми. С другой стороны, он экономически консервативный республиканец, он за то, чтобы были высокие ставки.

Сделаешь ключевую ставку ниже, в экономике будет больше денег. Это, в принципе, помогает стимулировать экономическую активность. Но хорошо известно, что денежная политика хорошо работает для того, чтобы экономическую активность остановить, и плохо для того, чтобы подтолкнуть. Если, например, кризис, высокая безработица, то тогда при понижении ключевой ставки экономическая активность увеличивается. А если безработицы нет, занятость высокая, как сейчас, то низкая ключевая ставка [приводит к тому,] что инфляция просто выше, а экономическая активность не усиливается. Президенту Трампу говорят, что дешевые деньги, низкая ключевая ставка работают в период кризиса. А сейчас экономика в хорошем состоянии.

Высокая инфляция – это плохо для популярности

– Это уходит в чистую экономику, а вся политика здесь явно происходит от слова "инфляции". Трамп, который унаследовал довольно высокую инфляцию от Байдена, очевидно, на нее не очень обращает внимание, а хочет подтолкнуть экономику?

– Трамп победил Байдена и потом Камалу Харрис из-за того, что при Байдене была высокая инфляция. То есть он знает, что высокая инфляция – это то, что погубило Байдена в глазах американских избирателей. И потом, когда Харрис не сумела "отмазаться" от Байденского наследия, это и ее погубило. И Трамп знает, что высокая инфляция – это плохо для его популярности. И он требует, чтобы инфляция была ниже. Все время Белый дом предлагает какие-то меры, которые бы инфляцию снижали. Сейчас уже даже заговорили о том, чтобы тарифы его любимые приостановить, потому что он понимает, что это повышает цены. Но от Центрального банка он требует двух противоположных вещей. Он хотел бы, чтобы одновременно инфляция была ниже и чтобы Центральный банк проводил денежную политику, которая реально инфляцию толкает вперед.

– Но подождите, он Пауэллу все время говорил, что нужно понижать ставку, ФРС понижала ставку, но слишком медленно, с точки зрения Трампа, и поэтому он кличку дал: "слишком медленный" Пауэлл.

– Если бы Пауэлл просто слушался Трампа, инфляция была бы выше, Трамп [все равно] был бы недоволен. Так что сейчас Кевин Уорш прямо шагает на такой пост, где от него будут требовать невозможного. Трамп будет говорить: "Я же назначил этого парня для того, чтобы он понизил ставки". Но он не может понизить ставки, потому что-то тут же вырастет инфляция. У нас уже выросла инфляция.

– Чего ждать от Кевина Уорша? Он подчинится требованиям Трампа понижать ставки? Что будет тогда с инфляцией и что это будет означать для выборов в ноябре?

– Не факт даже, что он сразу сможет снизить. Инфляция в апреле была 3,8. А это почти вдвое выше цели(ФРС ставит целью инфляцию на уровне 2%. – Прим.). Проблема в том, что Трамп требует двух невозможных одновременно вещей. Он в сущности требует отвечать за инфляцию и одновременно требует снизить процентную ставку. Мне кажется, у Уорша будет небольшой медовый месяц, в течение которого Трамп, возможно, позволит ему как бы молча не понижать ставку, но медовый месяц может продлиться очень недолго.