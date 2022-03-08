США вводят запрет на импорт российской нефти и других энергоносителей. Новые санкции усилят давление на Кремль в ответ на вооружённое вторжение России на территорию Украины. Об этом заявил президент Соединённых Штатов Джо Байден.

По словам Байдена, решение Вашингтона станет ещё одним мощным ударом по руководству президента России Владимира Путина. "Мы не будем финансировать путинскую войну", — сказал президент США.

Байден уточнил, что ограничения в отношении России приведут к росту цен на энергоносители в США и пообещал сделать всё, чтобы минимизировать издержки американцев.

Президент призвал бизнес не допускать резкого роста цен, подчеркнув, что власти будут бороться со спекулянтами.

Байден призвал европейский союзников присоединиться к санкциям для ещё большего давления на Кремль.

Ограничения в отношении Москвы поддержала Великобритания. Лондон откажется от импорта газа и нефти из России до конца года. Он составляет восемь процентов. Британские власти призвали бизнесменов использовать переходный период для плавной замены российских ресурсов поставками из других стран.

Страны Евросоюза обсуждают возможный отказ от российских энергоносителей, но решение пока не принято. Многие страны ЕС выступают против этой меры из-за опасений резкого роста цен на топливо и его дефицита.

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