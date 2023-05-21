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США выделят Украине новый пакет военной помощи на $375 млн

США намерены выделить Украине очередной пакет военной помощи на сумму 375 миллионов долларов. Об этом заявил президент США Джо Байден на саммите "Группы семи" в Хиросиме.

В пакет помощи войдут преимущественно артиллерия и боеприпасы, в том числе для ракетных комплексов HIMARS, а также военная техника. Кроме того, туда входит и обучение украинских военных.

На встрече лидеров стран G7 в Хиросиме находится и президент Украины Владимир Зеленский. Сегодня у него состоялась личная встреча с Джо Байденом.

  • Накануне, ещё до прибытия Зеленского, лидеры стран G7 выпустили заявление, в котором вновь осудили Россию за вторжение в Украину и призвали её вывести войска с украинской территории, а также пообещали оказывать Киеву помощь и далее. Главной темой, которая обсуждается в связи с западной помощью Украине, однако, остаётся вопрос поставок истребителей. В пятницу вечером Associated Press и CNN со ссылкой на источники сообщили, что президент США Джо Байден намерен одобрить тренировку украинских пилотов на американских истребителях F-16. По данным СМИ, обучение лётчиков будет проходить в Европе и может начаться уже в ближайшие недели.
  • Кроме того, источники CNN сообщили, что Белый дом не будет возражать против передачи Украине американских F-16 третьими странами. Ранее из-за отказа поставлять Киеву боевые самолёты Белый дом столкнулся с давлением со стороны не только европейских союзников, но и членов Конгресса США. По оценке Киева, для противостояния России в воздухе нужно около 180 современных истребителей. Когда, откуда и сколько истребителей будет передано Киеву, Байден намерен объявить уже после того, как начнутся тренировки пилотов.

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