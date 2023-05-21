США выделят Украине новый пакет военной помощи на $375 млн

США намерены выделить Украине очередной пакет военной помощи на сумму 375 миллионов долларов. Об этом заявил президент США Джо Байден на саммите "Группы семи" в Хиросиме.

В пакет помощи войдут преимущественно артиллерия и боеприпасы, в том числе для ракетных комплексов HIMARS, а также военная техника. Кроме того, туда входит и обучение украинских военных.

На встрече лидеров стран G7 в Хиросиме находится и президент Украины Владимир Зеленский. Сегодня у него состоялась личная встреча с Джо Байденом.