США заявили о небезопасном перехвате их дронов истребителями РФ в Сирии

Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) обвинило российских военных в "непрофессиональных и небезопасных манёврах" по отношению к американским беспилотникам на северо-востоке Сирии.

Согласно сообщению CENTCOM, которое приводит телеканал CNN, в среду утром по местному времени российские истребители перехватили три американских аппарата MQ-9 Reaper, когда те отслеживали цели, связанные с террористической группировкой "Исламское государство".

По данным американского командования, которое, как отмечается, обнародовало запись инцидента, российские самолёты выпустили перед дронами парашютные ракеты, а один из пилотов, приблизившись, включил перед американским беспилотником "форсажную камеру". Всё это затруднило управление аппаратами.

Командующий CENTCOM Алексус Гринкевич подчеркнул, что действия российских пилотов нарушили "установленные нормы и протоколы".

В свою очередь замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Олег Гуринов заявил в среду, что беспилотные летательные аппараты возглавляемой США международной коалиции пять раз за сутки нарушили безопасность полетов в районе Сирии, закрытом из-за совместных российско-сирийских учений. Слова Гуринова приводит ТАСС.

В средине марта над Черным морем, напоминает "Медуза", потерпел крушение американский военный дрон MQ-9 Reaper. По версии американской стороны, дрон сбил российский Су-27. В Москве заявили, что беспилотник разбился "в результате резкого маневрирования".