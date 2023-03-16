Министерство обороны США опубликовало видео с заходом российских истребителей Су-27 на разведывательный дрон MQ-9 Reaper над чёрным морем. Он был затоплен 14 марта после столкновения с российским самолётом.

Видео снято погибшим дроном. На ролике видны два захода истребителя или истребителей России на пересекающийся курс с разведывательным аппаратом. Заметен результат возможного физического контакта, винт MQ-9 погнут после второго захода.

Российские власти и Пентагон официально называют крушение разведаппарата непреднамеренной ситуацией. В Вашингтоне заявили о "безответственных и непрофессиональных действиях" российских пилотов, в российском министерстве обороны — о том, что дрон разбился "в результате резкого маневрирования".

Однако многие военные эксперты уверены, что речь идёт о преднамеренном таране со стороны российского самолёта. Пентагон может не признавать этот факт, чтобы не эскалировать ситуацию в регионе.

Накануне ситуацию вокруг беспилотника обсудили по телефону министры обороны США и России, а также глава комитета начальников штабов США Марк Милли и глава Генштаба России Валерий Герасимов.

В районе падения беспилотника замечена активность российских военных кораблей. Предположительно, они пытаются поднять обломки аппарата. CNN сообщал, что все данные с него удалены дистанционно.