Сталина – "садовую фигуру" в Бору – заменят на новую

В Бору Нижегородской области установят новый памятник Сталину. Нынешний, официально признанный "садовой фигурой", уберут в музей. Об этом пишет портал "В городе N".

Существующий памятник советскому лидеру установил руководитель борского отделения КПРФ Алексей Зоров в 2020 году. Тогда мэр города заявил, что трёхметрового Сталина поставили без разрешения, и обратился в полицию с требованием возбудить дело по статье о самоуправстве.

Зоров в ответ заявил, что Сталин стоит на его участке и, согласно договору с фирмой, является "декоративной садовой фигурой". Полиция отказалась возбуждать дело. После этого памятник неоднократно подвергался нападениям.

Теперь "садовую фигуру" перенесут в музей, посвящённый Сталину, который строит Зоров. На его месте предприниматель планирует поставить аналогичный монумент из металла.