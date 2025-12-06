Стоимость SpaceX перед IPO может вырасти вдвое – до 800 млрд долларов

Компания SpaceX Илона Маска ведёт переговоры с инвесторами о продаже акций, в результате которой её рыночная стоимость может вырасти вдвое – до 800 миллиардов долларов, сообщает The Financial Times со ссылкой на источники.

Если сделка состоится, SpaceX вновь станет самой дорогой частной компанией США, обойдя OpenAI Сэма Альтмана, пишет The Wall Street Journal. Сейчас именно OpenAI считается лидером по рыночной оценке среди частных компаний. При этом собеседники изданий подчеркивают, что гарантий достижения оценки в 800 миллиардов долларов нет. Переговоры продолжаются, условия могут измениться.

Как отмечает The Wall Street Journal, инвесторы SpaceX, одного из основных подрядчиков правительства США в космических программах, уже много лет ожидают первичного размещения акций. IPO (выход на биржу) SpaceX запланировано на 2026 год.