Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

Стоимость SpaceX перед IPO может вырасти вдвое – до 800 млрд долларов

Слушать
1 мин.
Аудио создано при помощи технологий искусственного интеллекта

Компания SpaceX Илона Маска ведёт переговоры с инвесторами о продаже акций, в результате которой её рыночная стоимость может вырасти вдвое – до 800 миллиардов долларов, сообщает The Financial Times со ссылкой на источники.

Если сделка состоится, SpaceX вновь станет самой дорогой частной компанией США, обойдя OpenAI Сэма Альтмана, пишет The Wall Street Journal. Сейчас именно OpenAI считается лидером по рыночной оценке среди частных компаний. При этом собеседники изданий подчеркивают, что гарантий достижения оценки в 800 миллиардов долларов нет. Переговоры продолжаются, условия могут измениться.

Как отмечает The Wall Street Journal, инвесторы SpaceX, одного из основных подрядчиков правительства США в космических программах, уже много лет ожидают первичного размещения акций. IPO (выход на биржу) SpaceX запланировано на 2026 год.

Путин о захвате Покровска и Купянска
Embed
Путин о захвате Покровска и Купянска

No media source currently available

0:00 0:22:17 0:00

Путин о захвате Покровска и Купянска

Итоги переговоров США и России

Аудионовости

Новости
Embed
Новости

No media source currently available

0:00 0:05:00 0:00

Новости

Новости Радио Свобода: точность, оперативность, беспристрастность


Рекомендованое

XS
SM
MD
LG