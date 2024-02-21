Столтенберг: лучшая дань памяти Навального — поддержка Украины

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью Радио Свобода / Радио Свободная Европа в Брюсселе прокомментировал смерть оппозционера Алексея Навального и отход ВСУ из Авдеевки. По его словам, оба эти события должны привлечь внимание НАТО и его союзников к необходимости усилить военную помощь Украине.

"Я уверен, что лучший способ почтить память Навального — не дать Путину одержать победу на поле боя, обеспечить превосходство Украины", - сказал Столтенберг.

Вывод украинских войск из Авдеевки после месяцев тяжёлых боёв, заявил глава НАТО, также демонстрирует, что Украина нуждается в больших объёмах военной поддержки. Гибель Навального в колонии и задержка экспертизы обстоятельств его смерти, считает Столтенберг, должны привлечь ещё более пристальное внимание к авторитарному характеру кремлёвского режима.

Столтенберг также рассказал, что пока утверждение пакета военной помощи США Украине объёмом в 61 миллиард долларов задерживается в Палате представителей, другие страны наращивают свою поддержку. Среди них Швеция, Канада и Япония.

Генсек НАТО не смог дать ответа на вопрос, когда ВСУ могут получить бомбардировщики F-16, о поставках которых Украина просит почти два года. Он повторил, что все союзники Украины хотели бы, чтобы F-16 оказались там как можно скорее, но сказал, что для этого нужны подготовка также пилотов и механиков, и что о сроках возможных поставок "лучше спрашивать военных экспертов".