Столтенберг: задача НАТО – предотвратить полномасштабную войну

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что если конфликт в Украине "выйдет из-под контроля", это может перерасти в "полномасштабную войну" между Североатлантическим альянсом и Россией. Так Столтенберг ответил на вопрос, чего вы больше всего боитесь этой зимой, который задал журналист норвежского телеканала NRK.

"Мы каждый день работаем над тем, чтобы избежать этого", – добавил Столтенберг. Он подчеркнул, что понимает тех, кто "устал" от поддержки, которую США и Запад оказывают Украине, и недоволен высокими ценами на еду и энергоносители. Однако, по мнению генсека НАТО, победа России в войне с Украиной поставит под угрозу мир в других странах и заставит Запад заплатить "куда более высокую цену", пишет The New York Times.

В то же время британская газета Times со ссылкой на собственный источник в Пенгатоне сообщает, что США позволили Украине самостоятельно решать, как применять переданное ей оружие. И таком образом дали молчаливое согласие на удары по территории России – в том числе в глубоком тылу.

США стали меньше беспокоится о целях ВСУ после того, как Россия нанесла массированные удары по жизненно важной инфраструктуре Украины, пишет Times. "Единственное, на чём мы настаиваем, — чтобы при использовании поставленного нами оружия украинские военные соблюдали международные законы войны и Женевские конвенции", — цитирует Times источника в оборонном ведомстве США.

Российское Минобороны сообщило, что атаки по аэродромам в Саратовской и Рязанской областях совершили украинские беспилотники. Украина официально это не подтверждала. Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк написал в своей твиттере, что "если очень часто запускать что-то в воздушное пространство других стран, рано или поздно неизвестные летательные объекты вернутся к месту вылета".

Несмотря на настойчивые просьбы Киева и призывы американских законодателей, администрация Джо Байдена отказывается предоставлять Украине военные самолёты, которые позволят украинской армии наносить удары по целям на территории России.

9 декабря президент Владимир Путин заявил, что Россия может, по аналогии с США, включить в свою военную доктрину право на превентивный обезоруживающий ядерный удар.

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