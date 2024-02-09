Поддержанные партией бывшего премьер-министра Пакистана Имрана Хана кандидаты побеждают на всеобщих выборах в Пакистане, сообщает Пакистанская служба Радио Свобода. Это следует из предварительных результатов подсчёта голосов. Сама партия не участвовала в выборах, а Хан не был к ним допущен и приговорён к нескольким тюремным срокам.

Голосование в Пакистане прошло в четверг. 128,5 миллиона избирателей выбирали членов нижней палаты парламента и региональные законодательные собрания четырёх провинций. 265 депутатов нижней палаты избирались напрямую, в зависимости от набранных голосов распределятся ещё 60 кресел, зарезервированных для женщин и 10 для религиозных меньшинств. Голосование ещё за один мандат отложено.

Выборы проходят на фоне продолжительного экономического кризиса в стране. Они сопровождаются вспышками насилия. Власти отключили мобильный интернет, объяснив это мерами безопасности. Из-за этого подсчёт голосов проходит медленнее, чем обычно. Кандидаты сообщают о многочисленных случаях нарушений на избирательных участках.

По состоянию на подсчёты на середину дня пятницы было подсчитано распределение 138 мандатов. Большинство мест по результатам выборов, 57, получают кандидаты, поддержанные оппозиционной партией Хана "Движение за справедливость", передаёт издание Dawn.com. Партии запретили использовать логотип в бюллетенях, что важно для привлечения голосов неграмотных избирателей, поэтому кандидаты идут как независимые. Ряд из них сообщал, что их силой заставляют вступить в другие политические движения.

43 мандата — у "Пакистанской мусульманской лиги (Н)", правоконсервативной партии, возглавляемой бывшим премьер-министромом Навазом Шарифом.

Он четыре раза возглавлял правительство. Один раз его вынудила уйти в отставку оппозиция, в другой он был смещён в результате военного переворота. В 2017 году его признал несоответствующим занимаемой должности Верховный суд.

Ещё 29 кресел, по предварительным данным, получает левоцентристская Пакистанская народная партия, долгое время делившая с "Пакистанской мусульманской лигой" власть в стране в фактически двухпартийном парламенте. Остальные голоса уходят малым партиям, в том числе исламистским.

После формирования парламента депутаты будут голосовать за кандидатуру премьер-министра. В случае, если это не удастся, победившей партии дадут возможность сформировать коалиционное правительство.