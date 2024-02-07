В преддверии выборов в Пакистане произошли взрывы – 24 погибших

В результате двух взрывов в провинции Белуджистан в Пакистане погибли 24 человека, десятки получили ранения. Завтра, 8 февраля, в стране пройдут парламентские и местные выборы.

Взрывы произошли у штабов кандидатов в депутаты. Ответственность за взрывы пока никто не взял. Под подозрением "Пакистанский Талибан" и сепаратистские группировки из Белуджистана, которые за последние месяцы совершили несколько нападений. Власти заявили, что усилят безопасность на избирательных участках.

За неделю до выборов бывший президент Пакистана и основатель партии "Движение за справедливость", которая лидировала в предвыборных опросах, Имран Хан получил три приговора к лишению свободы в общей сложности на 31 год. Он находится в тюрьме. Хан призвал своих сторонников проголосовать и оставаться у участков до объявления результатов.

Суд запретил "Движению за справедливость" использовать свой логотип – крикетную биту – в избирательных бюллетенях. Это усложнит выбор для неграмотных пакистанцев, которых в стране около 40%.

Всего за места в пакистанском парламенте борются 44 партии и независимые кандидаты. Основными претендентами считаются три партии: "Движение за справедливость" Хана, "Пакистанская мусульманская лига" братьев экс-премьеров Наваза и Шарифа Шехбазов и "Пакистанская народная партия" семьи Бхутто.