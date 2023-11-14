Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф.Архив
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Деньги на Свободе

Страна, которая не может рухнуть. Как решится проблема госдолга США

Международное рейтинговое агентство Moody's ухудшило прогноз суверенного рейтинга США со стабильного на негативный из-за резко выросшей стоимости обслуживания госдолга и "усиления политической поляризации в стране".

В любое другое время это отдельно взятое решение могло остаться незамеченным. Однако есть два обстоятельства, которые заставляют отнестись к нему серьезно. Во-первых, из агентств так называемой "большой тройки", в которую входят также еще Standard & Poors и Fitch, Moody's "сдалось" последним. Standard & Poors сбросило суверенный рейтинг США с наивысшей ступени еще в 2011 году. А в августе уже этого, 2023 года их примеру последовало и агентство Fitch.

Снижение прогноза по рейтингу – это не снижение самого рейтинга

Ни те, ни другие не видят эффективного механизма сдерживания роста американского государственного долга, как не видят и способа, которым США когда-нибудь могли бы расплатиться по долгам. В Moody's их тоже не видели, но придерживались позиции "этого не может быть потому, что не может быть никогда". Более того, придерживаются и сейчас. В конце концов, снижение прогноза по рейтингу – это не снижение самого рейтинга.

Вторая причина, по которой решение – событие важное, – это нынешнее состояние рынка американских казначейских облигаций. Спокойной атмосферу там не назовешь. Достаточно посмотреть заголовки в деловой прессе за последние две недели. "Разгром государственного долга США принимает планетарный характер" – это Bloomberg. "Эпический крах рынка облигаций" – это Business Insider. "Распродажа государственного долга США выходит на новый уровень" – это Financial Times.

Государственный долг растет гораздо быстрее, чем кто-то мог предположить еще год или два назад

Инвестиционные "гуру" и финансовые миллиардеры соревнуются в том, кто нарисует более страшную и разрушительную картину грядущего кризиса. Когда на рынке царят такие настроения, любая мелочь может спровоцировать панику и включить "эффект домино". Более того, основания для беспокойства есть. Доходность 10-летних казначейских облигаций впервые с 2007 года достигла 5 процентов годовых.

Чем активнее инвесторы продают облигации, тем выше их доходность и тем дороже администрации приходится занимать. Соответственно, и государственный долг растет гораздо быстрее, чем кто-то мог предположить еще год или два назад. Расходы на обслуживание казначейских облигаций в США уже превысили расходы на оборону и перевалили за триллион долларов. Это дает неплохие козыри в руки оппозиции, тем более что до очередных президентских выборов, назначенных на 5 ноября 2024 года, осталось не так много времени.

Если бы дело касалось любой другой страны и любой другой валюты, еще можно было говорить о локализации кризиса. В конце концов, за 15 лет, прошедших с 2008 года, мировая экономика стала гораздо менее глобальной и более фрагментированной. Однако доллар и американский госдолг занимают в мировой финансовой системе исключительное место. И если эти институты начнут рушиться, начнется хаос, в котором если кто и выиграет, то лишь те, кто живут натуральным хозяйством. Потому что мировая финансовая система будет парализована.

Даже намек на дефолт приведет к параличу банковской системы

Проблема неподъемного долга есть не только у американской администрации. К настоящему моменту она актуальна для большинства развитых и развивающихся стран, для корпоративного сектора, для домохозяйств. Долговые бумаги служат базой для существования пенсионных и страховых фондов. Даже намек на дефолт приведет к параличу банковской системы и международной торговли. Либо к ситуации, похожей на ту, что сложилась в России во второй половине 90-х годов: все должны всем и никто никому не платит.

Бен Бернанке
Бен Бернанке

Вот только, скорее всего, никакого дефолта ни в США, ни в одной из развитых стран – глобального краха, который красочно живописуют алармисты, не случится. Решение придумал еще в 2008 году Бен Бернанке, который в ту пору возглавлял Федеральный резерв. Называется оно красиво: количественное смягчение. Но по сути речь о банальном включении печатного станка. Центральный банк (в данном случае Федеральный резерв США) просто покупает на эмиссионные деньги казначейские (а если надо, то и ипотечные) облигации, не дает доходности выходить "за рамки приличий".

Если не получится это сделать на рынке, займет у того, кто эти деньги печатает

В принципе, ничего нового. Просто до Бернанке все думали, что так нельзя, а он доказал, что можно. За что и получил в 2022 году Нобелевскую премию по экономике. Тогда же, в 2008 году появилось понятие "банк, который не может рухнуть" (в России это называется "системообразующий банк"): банк, которому правительство всегда предоставит любую сумму денег – хоть миллиард, хоть триллион долларов. А само правительство эти деньги займет. И если не получится это сделать на рынке, займет у того, кто эти деньги печатает. А поскольку эта логика уже прочно вошла в обиход и деловую практику, можно не сомневаться, что и США сегодня – это страна, которая не может рухнуть.

В условиях разгона инфляции включение печатного станка чревато дополнительным импульсом к росту цен. Но нет худа без добра. Деньги обесценятся, но с ними обесценятся и долги. Причем обесценятся деньги как таковые – американские, китайские, швейцарских, не исключая и российских. И произойдет это достаточно быстро. Так что деньги сегодня – самое ненадежное средство долгосрочных сбережений.

Форум

Материалы по теме

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG