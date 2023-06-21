Странности НАТО. Александр Подрабинек – о красоте консенсуса

В середине июня на встрече министров обороны стран-членов Североатлантического договора её участники подтвердили, что не планируют принимать в НАТО, Украину пока там продолжаются боевые действия. Вместо этого речь шла о гарантиях безопасности Киеву (привет Будапештскому меморандуму!)

Трудно понять логику решений военно-политического руководства НАТО. Цепочка фактов такова. В 2014 году Украина взяла курс на европейскую интеграцию, на вступление в Европейский союз и НАТО. Чтобы воспрепятствовать этим планам Украины, Кремль сначала оказал военную поддержку промосковским сепаратистам в Донбассе, а в 2022 году перешел к открытой войне. Теперь НАТО, будто в поощрение агрессивных планов Кремля, заявляет, что, пока идут военные действия, Украине в НАТО не бывать! Таким образом, подтверждается, что Владимир Путин правильно рассчитал, начав войну с Украиной. Он-таки добился того, чего хотел!

Вступление Украины в НАТО будет полезно и для самого Альянса

Что из этой ситуации следует? Вывод прост и ясен: Кремль и дальше будет использовать военную агрессию против тех стран, вступление которых в НАТО в Москве считают для России нежелательным. Если инструмент исправен, то почему бы им не пользоваться в нужных обстоятельствах? В 2008 году аналогичным образом было остановлено движение Грузии в НАТО. Между Россией и Грузией с тех пор тянется так называемый территориальный спор, а по уставу НАТО страны с нерешёнными территориальными спорами в Североатлантический альянс не могут быть приняты. И у Молдовы есть такой территориальный спор с промосковскими властями Приднестровья. И у других стран непременно появятся, стоит только им заговорить о вступлении в НАТО.

Было бы верхом наивности думать, что в НАТО не понимают, на каком инструменте играет Путин в своих геополитических композициях. Вопрос в другом: почему Запад смотрит сквозь пальцы на свою собственную уязвимость? А можно поставить вопрос еще хуже: считает ли это Запад уязвимостью? Может быть, западные лидеры не видят серьёзной опасности для своих стран в экспансионистском курсе российской власти? Зато эту опасность хорошо видят многие страны бывшего "социалистического содружества", ещё помнящие гнет коммунистического режима, который с большим или меньшим успехом воспроизводится сейчас в России.

15 июня Сейм Польши принял заявление, в котором говорится, что Североатлантический пакт – наиболее эффективный инструмент защиты мирной жизни в Европе. В Польше прекрасно понимают, что Украина воюет не только за свою государственность, но и за западные ценности: за демократию, за приверженность международному праву, за свободу. Это только по внешней форме кажется, что война идет между Украиной и Россией; на самом деле – между демократией и тиранией. Когда-то Польша противостояла нацистской Германии, и это тоже была война с тоталитарным режимом – война, постепенно захватившая 62 государства из 74 существовавших в то время. Тогда Запад слишком поздно осознал необходимость жесткого сопротивления агрессивному нацизму. Сегодня Сейм Польши призывает другие европейские страны помогать Киеву. Вступление Украины в НАТО будет полезно и для самого Альянса, говорится в заявлении Сейма.

Между тем сам Альянс никак не может прийти к согласию по вступлению в НАТО Украины. Причина – перфекционисткий механизм принятия решений, консенсус. Это очень красивый механизм, но он лишает организацию эффективности. Турция, например, может заблокировать общее решение, сославшись на неправильность написания в итоговом документе географических названий на карте Кипра. Возможно, требования Турции справедливы, но достойный ли это повод для обструкции? Венгрия легко может воспрепятствовать вступлению в НАТО Украины, указав на дискриминационный характер украинских законов о языке. Претензии Венгрии понятны – принятые в 2016–2017 годах при президенте Петре Порошенко популистские законы, на мой взгляд, ограничивают право использования своего языка национальными меньшинствами, в частности венграми Закарпатья. Однако является ли даже справедливое возмущение Венгрии достаточным основанием для того, чтобы поставить под угрозу безопасность в Европе? Ведь не стоит исключать, что подлинной причиной “несговорчивости” некоторых стран-членов НАТО являются не поводы, подобные вышеперечисленным, а заинтересованность в хороших отношениях с Москвой или даже зависимость от неё. Будет обидно, если красота консенсуса погубит мир.

Александр Подрабинек – московский правозащитник и журналист



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