Страны ЕС договорились сократить потребление газа на 15%

Страны Евросоюза договорились о добровольном сокращении потребления газа на 15% в период с 1 августа 2022 года по 31 марта 2023 года, сообщается на сайте Совета ЕС.

"Цель снижения использования газа – сэкономить в преддверии зимы, чтобы подготовиться к возможным перебоям с поставками газа из России, которая постоянно использует энергоносители в качестве оружия", – говорится в публикации.

Ранее "Газпром" объявил, что с 27 июля остановит работу ещё одной турбины газопровода "Северный поток – 1", сокращая таким образом объём прокачки до 20% от плановой мощности. Со среды суточная производительность газопровода составит не более 33 млн кубометров газа в сутки. Свое решение компания объяснила проведением капитального ремонта газотурбинного двигателя на компрессорной станции "Портовая".

Канцлер Германии Олаф Шольц и министр экономики Роберт Хабек неоднократно заявляли, что считают причину снижения поставок российского газа в Европу не технической, а политической, и обвиняли Россию в ведении "газовой войны" против стран ЕС. Москва обвинения категорически отрицает.

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