Страны ЕС не станут вводить потолок цен на российский газ

В Брюсселе прошла встреча министров энергетики государств Евросоюза, на которой страны должны были договориться о введении потолка цен на поставляемый из России природный газ. По итогам встречи такой потолок введен не будет. Зато будут введены ценовые ограничения на другие энергоносители.

Как сообщает Reuters, за введение предельно допустимых цен на газ проголосовали 15 стран Евросоюза из 27. Речь шла об ограничении цен на любой газ, не только российский, в свете резкого роста цен на энергию в Европе и мире. Идею поддерживали в первую очередь страны Балтии, посчитавшие, что таким образом можно лишить Россию прибыли, из которой она финансирует войну в Украине. Однако ряд стран центральной и восточной Европы, которые продолжают импортировать российский газ, заявили, что такие меры могут отрезать их от российских поставок, от которых зависит их энергетическое благополучие. Другие страны, включая Бельгию, усомнились, что введение ценового потолка может помочь повлиять на Россию, поскольку та уже остановила поставки газа в Европу по газопроводу "Северный поток-1", а поставки по другим магистралям снизились до минимума.

Министры договорились разработать меры в масштабе Евросоюза по ограничению сверхдоходов от энергии из негазовых источников: угольных, атомных и ветряных электростанций. Энергетические компании, использующие ископаемое топливо, будут обязаны платить "взносы солидарности", которые будут использованы на поддержку потребителей энергии. Подробные планы Евросоюза будут опубликованы на следующей неделе.

Ввести ограничения максимальной цены на российский газ в начале сентября предлагала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Ранее эта мера была согласована в отношении российской нефти.

Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что в случае введения какими-либо странами Запада потолка цен на российские энергоносители Россия полностью прекратит их поставки в эти страны.

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