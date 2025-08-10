Страны Северной Европы и Балтии: никаких решений без Украины

Лидеры стран Северной Европы и Балтии заявили в воскресенье, что переговоры по завершению войны между Украиной и Россией могут состояться только при условии прекращения огня, а "никакие решения" не должны приниматься без участия Киева.

Глава правительств и государств Дании, Эстонии, Финляндии, Исландии, Латвии, Литвы, Норвегии и Швеции выпустили совместное заявление, в котором выразили "непоколебимую поддержку суверенитета, независимости и территориальной целостности Украины".

Хотя лидеры Северных и Балтийских стран приветствовали инициативу США "помочь положить конец этой войне", в заявлении подчёркивается, что Украина и Европа должны принимать участие в переговорах.

"Народ Украины должен иметь свободу самостоятельно решать свою судьбу. Путь к миру невозможно проложить без голоса Украины", — говорится в документе. — "Никаких решений по Украине без Украины и никаких решений по Европе без Европы." В совместном заявлении также подчёркивается, что "переговоры могут проходить только при условии прекращения огня".

Кроме того, подтверждена готовность и впредь оказывать Украине финансовую и военную поддержку, а также сохранять и усиливать "ограничительные меры" в отношении России.