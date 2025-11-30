Стрельба в Вашингтоне. Последствия для иммиграционной политики США 

Нападение на патруль Национальной гвардии в Вашингтоне, подозреваемый в совершении которого – иммигрант из Афганистана, может привести к дальнейшему ужесточению иммиграционной политики США.

Стрельба. Детали

В среду днем в Вашингтоне, у Фаррагут-сквер, в нескольких минутах ходьбы от Белого дома неизвестный открыл огонь по патрулю Национальной гвардии. Двое военнослужащих, 20-летняя Сара Бекстром и 24-летний Эндрю Вулф, получили тяжелые ранения. Стрелявший был ранен ответным огнем и задержан.

Смерть Бекстром. История военнослужащей

Сара Бекстром умерла от ран в больнице на следующий день. Ее семья провела отмечавшийся в четверг в США День благодарения у постели девушки, прощаясь с ней. New York Times рассказывает о телефонном разговоре с ее отцом: "Я держу ее за руку. У нее смертельное ранение. Выздоровления не будет".

Бекстром – из города Саммерсвилл в Западной Вирджинии, начала службу в Нацгвардии в июне 2023 года в подразделении военной полиции, по словам ее бывшего бойфренда, мечтая потом попасть в ФБР. Как и Вулф, Бекстром была направлена в Вашингтон в составе Нацгвардии для патрулирования города по требованию президента США Дональда Трампа – для борьбы с преступностью. О Бекстром говорят, что она была очень доброй, любила природу и переживала, когда ее отправили в Вашингтон, далеко от дома, но что потом ей понравилось в городе. Генпрокурор Пэм Бонди сказала, что Бекстром вызвалась работать на праздники.

Вулф остается в критическом состоянии.

Что известно о подозреваемом. Подробности

Мотивы нападения до сих пор не сообщаются, но 29-летнему Рахманулле Лаканвалу, гражданину Афганистана, предъявлены федеральные обвинения, включая убийство первой степени (после смерти Бекстром), и ожидается, что их будет больше. Трамп назвал нападение актом террора.

Объявлено, что в Афганистане Лаканвал входил в состав поддерживаемого ЦРУ подразделения и переехал в США в 2021 году вместе с десятками тысяч афганцев, опасавшихся репрессий талибов после вывода американских сил, – по программе администрации Джо Байдена. Трамп обвинил эту программу в отсутствии должной проверки этих людей (хотя СМИ утверждают, что прошение Ланкавала об убежище, поданное в 2024 году, было одобрено уже при администрации Трампа).

По данным властей, Лаканвал жил с женой и пятью детьми в штате Вашингтон на западном побережье США, и по пути в столицу пересек всю страну на машине.

Бонди ранее заявила, что будет добиваться смертной казни для подозреваемого в случае смерти одной из жертв. Трамп прежде призывал ввести смертную казнь за убийства в округе Колумбия (где расположена столица), а сейчас заявил, что подозреваемый заплатит "самую высокую цену".

В США вопрос о смертной казни зависит от местного законодательства. В столице смертная казнь запрещена несколько десятилетий, но прокуроры могут добиваться вынесения смертного приговора в соответствии с федеральным законодательством.

Приостановка иммиграции. Что говорит Трамп

После стрельбы администрация Трампа немедленно приостановила рассмотрение всех заявлений на иммиграцию от граждан Афганистана.

Трамп пообещал пересмотреть дело каждого иммигранта, въехавшего в США из Афганистана при администрации Байдена.

По распоряжению Трампа начата полномасштабная повторная проверка всех обладателей "грин-карт" (видов на жительство) из "стран, вызывающих беспокойство" – речь, видимо, о 19 странах из июньской прокламации.

Президент заявил, что "поставит на постоянную паузу миграцию из всех стран третьего мира, чтобы позволить системе США полностью восстановиться". (О каких именно странах идет речь, пока не ясно).

"Иммиграционная политика подорвала… условия жизни для многих. Я отменю миллионы нелегальных въездов времен Байдена, вышлю всех, кто не приносит явной пользы США, неспособен любить нашу страну,.. прекращу федеральные льготы и субсидии негражданам нашей страны, лишу гражданства мигрантов, подрывающих спокойствие, депортирую любого иностранца, представляющего собой бремя для общества, угрозу безопасности или несовместимого с западной цивилизацией", – написал президент.

Дискуссия об иммиграции и терроризме. Общая картина

Неизвестно, до какой степени Трамп сможет выполнить свои обещания, какие-то из этих действий могут быть оспорены в судебном порядке, однако в целом ужесточение иммиграционной политики – одно из ключевых положений программы Трампа, принесшей ему победу на выборах.

При нем число нелегальных пересечений южной границы упало до ничтожного уровня – и, судя по опросам, большинство населения одобряет это.

Большинство поддерживает депортацию всех нелегальных иммигрантов, и подавляющее большинство – тех из них, кто совершает преступления.

Ограничивается и легальная иммиграция.

По данным центра Pew, впервые за полвека численность иммигрантов в США сокращается. В январе 2025 года в США жили рекордные 53 миллиона иммигрантов, но к июню их стало меньше на миллион с лишним. (Это может иметь экономические последствия: в рабочей силе США доля иммигрантов снизилась с 20 до 19%, на 750 тысяч работников меньше).

Возможно, методы, которыми администрация ведет поиски нелегалов – нашумевшие рейды ICE, Иммиграционной и таможенной службы, вызывают недовольство, но даже несмотря на нынешнее падение в опросах уровня одобрения президента, в иммиграционной политике он пользуется наибольшей поддержкой. Silver Bulletin: 45% одобряют, 52% не одобряют, RCP: 46-52.

По остальным вопросам позиции Трампа менее популярны.

Решение президента после стрельбы в Вашингтоне остановить иммиграцию из Афганистана и пересмотреть прежние разрешения вызвало полемику.

Редакционная статья Wall Street Journal: Афганские беженцы "не должны быть [огульно] обвинены в акте насилия, совершенном одним человеком. Коллективное наказание всех афганцев в США не сделает Америку безопаснее и может больше озлобить против Соединенных Штатов". Советник и один из идеологов иммиграционной политики Белого дома Стивен Миллер в ответ: "Вы импортируете не просто людей, вы импортируете целые общества. Никаких волшебных преобразований не происходит, когда несостоявшиеся государства пересекают ваши границы. Мигранты и их потомки воссоздают условия и ужасы своей разрушенной родины".

Юрист Илья Сомин пишет в Reason: "Нападение Лаканвала было ужасным преступлением, он должен быть наказан по всей строгости закона. Но коллективное наказание афганских иммигрантов контрпродуктивно. Уровень терроризма среди них в целом крайне низок. Запрет на въезд или депортация таких людей подорвет будущие усилия по борьбе с терроризмом… Если мы предадим афганцев, которые помогали нам бороться с терроризмом.., потенциальные союзники будут менее склонны помогать нам в будущих конфликтах".

Один из аргументов, приведенных Соминым, – обычный в полемике вокруг иммигрантов. Их защитники указывают на исследования, говорящие о том, что уровень преступлений на душу населения среди приезжих ниже, чем у коренного населения. Противники говорят, что каждое совершенное мигрантами преступление – добавочное, поскольку его не было бы, если бы самого преступника не было в стране.