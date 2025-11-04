Москва может потерять Мадуро. США усиливают давление на Венесуэлу

На президентских выборах в Венесуэле в 2018 и 2024 годах официальным победителем был объявлен Николас Мадуро, хотя их результаты не были признаны как независимыми наблюдателями, так и политиками многих стран, в том числе Латинской Америки. США и ряд других стран в обоих случаях поддерживали лидеров венесуэльской оппозиции. Россия же последовательно выступает на стороне режима в Каракасе, продолжая оказывать дипломатическую помощь и незначительную военную поддержку Мадуро, который остается важным партнером Москвы в Латинской Америке.

Сегодня Вашингтон вновь усиливает давление на Мадуро. На днях Соединенные Штаты увеличили военное присутствие в Карибском бассейне, куда в настоящее время направляется авианосец USS Gerald R Ford, крупнейший военный корабль в мире. С начала сентября США проводят операции против судов в Карибском море, которые, по данным американской разведки, транспортируют наркотики, что привело к гибели людей, причастных к перевозкам. Президент США Дональд Трамп обвиняет Мадуро в содействии мировой наркоторговле.

Американские официальные лица ссылаются на выдвинутое в 2020 году против Мадуро обвинение в наркопреступлениях, а госсекретарь США Марко Рубио характеризует его как "беглеца от американского правосудия". В августе Соединенные Штаты удвоили награду за информацию, ведущую к поимке Мадуро – до 50 миллионов долларов.

В интервью CBS, опубликованном 2 ноября, Трамп смягчил опасения по поводу того, что США вступят в войну с Венесуэлой, но на вопрос, сочтены ли дни Мадуро, ответил так: "Думаю, да".

По имеющимся данным, Мадуро вновь обращается к России за поддержкой, но аналитики считают, что если Вашингтон задастся целью устранить его от власти, то возможности Москвы предотвратить это будут ограниченными. "Откровенно говоря, если США решат свергнуть Мадуро, Россия не сможет сделать ничего, кроме дипломатических шагов", – говорит почетный профессор Школы славянских и восточноевропейских исследований Университетского колледжа Лондона Марк Галеотти, специализирующийся на вопросах безопасности, связанных с Россией.

Война России против Украины "фактически исключает возможность развертывания российских войск в Венесуэле в случае вмешательства США, – считает берлинский политолог Александра Ситенко. – Однако нельзя исключать ограниченную поддержку: Россия может передать оружие, системы противовоздушной обороны или оказать помощь в сборе разведывательной информации".

Поиск поддержки?

В опубликованной в конце октября статье газета The Washington Post сообщила, что, согласно полученным ею документам, Мадуро направил письмо президенту России Владимиру Путину с просьбой укрепить воздушную оборону Венесуэлы: помочь с ремонтом ранее приобретенных истребителей Су-30, оказать Каракасу помощь в ремонте двигателей и радаров, приобретении ракет и предоставлении логистической поддержки. Письмо с этой просьбой должно было быть доставлено министром транспорта Венесуэлы, который, по данным The Washington Post, посетил Москву в середине октября. Газета также сообщила, что Мадуро обращался за поддержкой к Китаю и Ирану.

Нет ясности в том, было ли письмо доставлено в Кремль и там прочитано. Ни российские, ни венесуэльские официальные лица не комментировали эту информацию и не делали публичных заявлений о новой конкретной поддержке правительству Мадуро.

При этом, согласно данным сайта FlightData24, занимающегося отслеживанием полетов, в конце октября в Каракас прибыл большой российский транспортный самолет Ил-76, пролетев по окружному маршруту с несколькими остановками. Неясно, что перевозил этот самолет. Российские источники предполагают, что он мог доставить системы противовоздушной обороны, такие как "Панцирь-С1", рассказала Ситенко в интервью Радио Свобода: "Это сочетается с решением Москвы срочно ратифицировать новое соглашение о стратегическом партнерстве с Венесуэлой, которое включает положения о военно-техническом сотрудничестве в целях укрепления оборонного потенциала и обеспечения безопасности обеих стран. Но Россия не будет вступать в войну за Венесуэлу".

Путин и Мадуро заключили соглашение о стратегическом партнерстве в Москве в мае этого года. Документ вступил в силу после подписания Путиным и одобрения парламентом в конце прошлого месяца. Однако такие соглашения носят общий характер и не содержат конкретных деталей.

"Готовы реагировать"

1 ноября официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва осуждает "использование чрезмерной военной силы при проведении антинаркотических операций" и "подтверждает нашу твердую поддержку венесуэльского руководства в защите его национального суверенитета". Двумя днями ранее Захарова заявила, что Россия "находится в контакте со своими партнерами" и "готова продолжать реагировать надлежащим образом на их запросы с учетом существующих и потенциальных угроз".

Кризис в Венесуэле обнажил многие ограничения российской политики

Эксперты при этом говорят, что большинство военных операций России в Западном полушарии были в основном показными – для напоминания западным странам о том, что силы Москвы теперь иные, чем в те времена, когда страна испытывала финансовые затруднения после распада Советского Союза в 1991 году. Тогда Кремль на время приостановил такие операции, но уже в 2018 году два российских стратегических бомбардировщика, способных нести ядерное оружие, приземлились на военном аэродроме недалеко от Каракаса.

В июле 2024 года два российских военных корабля пришвартовались в Венесуэле перед последними выборами, которые продлили правление Мадуро и которые осудили США, назвав их фальсификацией. В ходе протестов после объявления Мадуро официальным победителем выборов в 2019 году, Москва признала, что на территории страны находились ее военнослужащие. Тогда были опубликованы фотографии, на которых около 100 российских солдат выходят из двух военных самолетов.

В отчете, опубликованном в 2020 году американским Институтом Кеннана при Центре Уилсона, колумбийский аналитик Владимир Рувинский написал, что "первое непрерывное присутствие российского военного персонала в Западном полушарии" со времени вывода войск из Кубы в начале 1990-х годов было "ярко выраженным проявлением решимости Кремля удержать Венесуэлу в орбите России". По его словам, "многие другие действия, спонсируемые или поддерживаемые Россией, помогли Мадуро удержаться у власти", включая блокирование Москвой резолюции Совета Безопасности ООН, поддержанной США. Но, в то же время "кризис в Венесуэле обнажил многие ограничения российской политики", такие как "нехватка… финансовых ресурсов для поддержки своей политики в Латинской Америке".

По мнению Александры Ситенко, в 2019 году "решающим фактором выживания Мадуро была не столько все еще довольно ограниченная военная помощь Москвы, сколько отказ венесуэльских вооруженных сил перейти на сторону оппозиции". Сегодня финансовые и военные ресурсы России более ограничены, чем в 2019 году, говорит эксперт: "Это было за три года до того, как Путин начал полномасштабное вторжение в Украину, задействовав подавляющую часть военного персонала и ресурсов страны в дорогостоящей войне, конца которой не видно, и вызвав волну западных экономических санкций. Даже если бы Россия не участвовала в крупнейшей с 1945 года войне в Европе, ее удаленность от Венесуэлы стала бы серьезным препятствием для оказания существенной поддержки, если дело до этого дойдет".

"Я думаю, что если США серьезно настроены на смену режима в Венесуэле силовыми методами, то Россия вряд ли сможет им в этом помочь, – считает Олег Игнатов, старший аналитик по России в Crisis Group. – Это было невозможно как до, так и после [начала] войны в Украине. Здесь играют роль элементарная география и логистика".

Трамп посылает противоречивые сигналы о том, рассматривают ли США возможность нанесения ударов на территории Венесуэлы по целям, связанным с наркобизнесом. "Следующей будет суша", – заявил он 23 октября, комментируя удары по судам, участвующим в перевозке наркотических веществ. А 31 октября, когда его спросили, правдивы ли сообщения СМИ о том, что он рассматривает возможность нанесения ударов по Венесуэле, президент США ответил: "Нет".

Падение режима Мадуро стало бы серьезным ударом для Москвы. Оно могло бы потенциально лишить Кремль ключевой опоры в Латинской Америке, повторив сценарий устранения от власти в декабре 2024 года Башара Асада в Сирии, что ослабило влияние Кремля на Ближнем Востоке.

Помимо статуса Мадуро как союзника в геополитическом противостоянии Москвы с Вашингтоном и Западом, Россия вложила значительные средства в добычу нефти в Венесуэле, которая имеет крупнейшие в мире доказанные запасы нефти. При этом санкции США введены из-за того, что как Россия, так и Венесуэла стремятся продавать нефть одним и тем же покупателям, таким как Китай.

Геополитические расчеты

Война против Украины заставляет Москву приобретать оружие, а Каракас – по меньшей мере в прошлом – был крупным покупателем российских вооружений. На фоне наращивания военного присутствия США в регионе Мадуро заявил 22 октября, что Венесуэла располагает 5 тысячами ракет российского производства для ПЗРК "Игла-С" на "ключевых позициях противовоздушной обороны".

Несмотря на эту связь, Москва может рассматривать растущее давление США на Венесуэлу как на событие, отвлекающее внимание Вашингтона от Украины, что снижает вероятность дополнительного давления на Россию с целью прекращения вторжения.

В Кремле даже могут увидеть положительные стороны в уходе Мадуро, если США вынудят его покинуть власть. "В извращенном смысле... Москва выиграет от такой операции, поскольку это укрепит ее утверждение, что именно Запад, а не Россия, является врагом Глобального Юга: высокомерным, жестоким и империалистическим, – сказал Галеотти в комментарии Радио Свобода. – В конце концов, Россия по-прежнему способна находить союзников и клиентов в странах Глобального Юга, будь то по убеждениям или – чаще – по прагматическим причинам, но она всегда использует западный авантюризм, чтобы донести до всех свою точку зрения, что либеральный мировой порядок – это просто афера, направленная на подчинение мира западным интересам".