Стрелявший в аэропорту Кишинёва был в розыске в Таджикистане

Гражданин Таджикистана, устроивший 30 июня стрельбу в аэропорту Кишинёва, у себя на родине находится в розыске. Об этом сообщил генеральный прокурор Молдовы Ион Мустеата. Стрелявший обвиняется в похищении сотрудника банка в Душанбе.

Сам нападавший, чьё имя не называется, сейчас находится в больнице в состоянии комы. При задержании он получил около 10 пулевых ранений.

Инцидент со стрельбой произошёл в международном аэропорту Кишинёва 30 июня. Гражданину Таджикистана, прилетевшему рейсом из Турции, было отказано во въезде в страну. Когда его конвоировали в стерильную зону аэропорта, чтобы посадить на обратный рейс, он выхватил у пограничника оружие и застрелил его. Затем он произвёл ещё несколько выстрелов, убив также сотрудника службы безопасности аэропорта. Ещё один человек - пассажир - был ранен.

По словам генпрокурора Молдовы, первоначально в отношении стрелявшего было возбуждено уголовное дело о террористическом акте. Сейчас оно переквалифицировано на статью о двойном убийстве с отягчающими обстоятельствами.