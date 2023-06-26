Убийца, напавший на гей-клуб в Колорадо, приговорён пожизненно

Суд в американском штате Колорадо приговорил к пожизненному заключению Андерсона Ли Олдрича, который в ноябре 2022 года открыл стрельбу в гей-клубе Club Q в городе Колорадо-Спрингс. Тогда погибли пять человек, 17 посетителей клуба получили ранения. Олдрич признал вину.

Стрельба в клубе 20 ноября прошлого года продолжалась шесть минут. До прибытия полиции Олдрича смогли обезвредить сами посетители клуба, среди которых были военные с боевым опытом. В своё оправдание Олдрич заявлял, что принимал множество психотропных средств и с трудом отдавал себе отчёт в своих действиях.

Выносивший приговор судья Майкл Макгенри сказал: "Если кто-то совершает преступление по мотивам ненависти, он покушается на людей просто за то, что они существуют. Суд показывает, что такие преступления не могут быть прощены".

Ещё до инцидента, летом 2021 года, Олдрич уже попадал в поле зрения полиции, когда угрожал своей матери самодельной бомбой. До суда дело не дошло.