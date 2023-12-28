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Стрелявший в Праге студент признался в письме в других убийствах

Мемориал у философского факультета Карлова университета в Праге
Мемориал у философского факультета Карлова университета в Праге

Студент, застреливший 21 декабря в Карловом университете в Праге 14 человек и ранивший 25, оставил дома предсмертное письмо, а котором признался ещё в двух убийствах на окраине столицы Чехии в Клановицком парке. 15 декабря там были найдены убитыми 32-летний житель и его двухмесячная дочь.

По словам представителя чешской полиции в найденной записке, Давид К. написал, что совершил нападение в парке. Полиция не раскрывает содержание сообщения из-за продолжающегося расследования.

Ранее вероятную причастность студента к убийству на окраине Праги отца и дочери показала баллистическая экспертиза.

Чешская полиция также сообщила, что следователи, работавшие в Коановицком парке, вышли на след Давида К., но не успели задержать его до массовой стрельбы, которую он устроил на философском факультете университета.

Стрелявший покончил с собой во время задержания. Его мотивы до сих пор неизвестны. Полиция отрицает его связь с какими-то террористическими или экстремистскими группировками. При этом нападавший, по всей видимости, тщательно готовился: он принёс с собой несколько единиц оружия, которые не успел использовать. Оружием Давид К. владел легально.

Стрельба в Карловом университете в центре Праги стала самой массовой в истории современных Центральной и Восточной Европы.

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