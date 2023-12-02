Структура "ООН-женщины" осудила действия ХАМАС против израильтянок

"ООН-женщины", структура Организации Объединённых Наций по вопросам гендерного равенства, осудила нападение на Израиль палестинской группировки ХАМАС, признанной террористической в США, Евросоюзе и ряде других стран.

В заявлении на сайте "ООН-женщины" говорится, что организация встревожена многочисленными сообщениями о жестокости и сексуальном насилии на гендерной почве во время нападений со стороны джихадистов 7 октября. Структура ООН потребовала тщательного расследования каждого случая нападения на женщин и девочек.

Организация выразила сожаление по поводу возобновившихся боевых действий израильской армии в секторе Газа и заявила, что все женщины, включая израильских и палестинских, имеют право на жизнь в безопасности и без насилия.

В ноябре "ООН-женщины" уже выступала с заявлением против сексуального насилия, но упоминания событий 7 октября и группировки ХАМАС в нём не было.

Израильские правозащитники и женские общественные организации ранее обращали внимание на отсутствие реакции международных организаций по поводу жертв джихадистов. 27 ноября активисты устроили у штаб-квартиры наблюдателей ООН акцию, во время которой указали на молчание организации о действиях ХАМАС по отношению к израильским женщинам и девочкам – изнасилованиях, похищениях, убийствах.

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