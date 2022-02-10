От "дорожного дела" в Скандинавию. Активист из Челябинска просит убежища

15 февраля 2022 года суд в Челябинске рассмотрит жалобу пяти активистов, с которых взыскали более двух миллионов рублей за работу полиции во время акции в поддержку Алексея Навального. Центральный районный суд удовлетворил иск МВД и обязал Павла Струнина, Олега Шамбурова, Артема Яумбаева, Александра Копьева и Марию Макарову выплатить 2 179 619,25 рубля. Пока сторона защиты пытается добиться отмены этого решения, некоторые ответчики покинули Россию: летом прошлого года в США улетел экс-координатор штаба Навального Артем Яумбаев, Мария Макарова уже около месяца живет в Тбилиси, а 20-летний активист Павел Струнин запросил политическое убежище в Норвегии, улетев в Скандинавию по туристической визе. Теперь ему предстоит доказать норвежским властям, что он действительно имеет основания для его получения. Кандидат от КПРФ и участник протестных шествий Последние несколько лет Павел Струнин работал регистратором в челябинской городской больнице №11 в Ленинском районе. В 2019 году, едва достигнув совершеннолетия, Струнин решил участвовать в выборах депутатов районного совета Челябинска по округу №6 Ленинского района от КПРФ. В своей предвыборной программе самый молодой кандидат говорил о необходимости создания сквера на месте пустыря на улице Дзержинского и об организации народных дружин для поддержания порядка на улицах. Стать депутатом ему тогда не удалось, но общественно-политическую деятельность Павел решил продолжать. "Для меня никогда не стояло выбора: выражать свое мнение или молчать и тихо отсиживаться. Я всегда считал, что нужно свое мнение выражать, иначе мы окончательно будем задушены", – говорит в интерью телеканалу Настоящее время Струнин. Силовые ведомства обратили внимание на молодого челябинского активиста в 2020 году, когда Струнин, как и многие другие жители города, выступил в поддержку хабаровчан, выходивших на акции в защиту экс-губернатора края Сергея Фургала. (Следствие обвиняет его в организации убийств бизнесменов в период с 2004 по 2005 год, многие жители Хабаровского края выступили в защиту Фургала и против произвола федеральной власти по отношению к регионам). Струнин провел одиночный пикет возле здания управления МВД по Челябинской области, где встал с плакатом "Чтобы чужие боялись, своих посильнее бей" – цитатой из песни Noize MC "Все как у людей". После акции 19-летнего пикетчика вызвали в отдел полиции, где пригрозили делом о призывах к применению насилия к сотрудникам правоохранительных органов, но в итоге отпустили – без задержания и без протокола.

23 и 31 января 2021 года Струнин, как несколько тысяч других жителей Челябинска, участвовал в шествиях в поддержку оппозиционного политика Алексея Навального, приговоренного в Москве к двум годам и восьми месяцам колонии по делу "Ив Роше".

"31 января мы хотели пройти шествием по маршруту, но полиция перегородила дорогу прямо от стартовой точки. Тогда мы двинулись через парк, где у выхода уже поджидали силовики. Я предложил идти дальше, в итоге стоял рядом с полицией. Тогда меня схватил за капюшон сотрудник Центра "Э", в тот момент я чудом не был задержан подходившим отрядом полиции", – рассказывает Струнин. Его задержали позже, на площади Кирова. Несколько полицейских положили Струнина на землю. По словам Павла, двое сотрудников держали его за ноги, один уперся коленом в грудную клетку, было трудно дышать. Струнина увели в автозак, а потом составили протокол по статье о неповиновении распоряжению сотрудника полиции (ст. 19.3 КоАП) и присудили 7 суток ареста. Спустя четыре дня областной суд отменил это решение, но на следующий день после прекращения дела домой к активисту приехала полиция с обыском, забрали все гаджеты и напугали родителей. Павла отвезли в отдел полиции, где составили новый протокол, теперь по статье об организации несогласованного публичного мероприятия (ч. 2 ст. 20.2 КоАП). В тот же день суд назначил ему 9 суток ареста.

"Знаете ли вы блогера Алексея Навального?" Павел Струнин – не единственный в Челябинске активист, у которого в начале февраля 2021 года прошли обыски. Следователи и оперативники пришли к Марии Макаровой, Сергею Оришевскому, Евгению Талышеву, Виктории Новиковой, Анастасии Галкиной, Артему Яумбаеву, Анне Киселевой, Александру Копьеву и Сергею Мотовилову. Как выяснилось, 31 января полиция Челябинска возбудила уголовное дело по статье "о перекрытии дорог" (ч. 1 ст. 267 УК) на акции в поддержку Алексея Навального. Практически весь 2021 год активисты были подозреваемыми, Струнина вызывали в этом качестве на допрос в апреле. "На допросе мне показывали большой список фамилий и спрашивали, знаю ли я их. Был интересный вопрос: "Знаете ли вы блогера Алексея Навального?" Также спрашивали, участвовал ли я в акции 31 января. По всем вопросам я воспользовался 51-й статьей Конституции", – рассказывает Струнин. В декабре 2021 года полиция Челябинска прекратила это расследование в связи с отсутствием состава преступления. А вот поданный против активистов гражданский иск суд удовлетворил. Силовики еще весной 2021-го обратились в Центральный районный суд Челябинска, потребовав от участников шествия в защиту Навального возместить ущерб, причиненный полиции во время несогласованных акций протеста. В октябре суд взыскал с Павла Струнина, Олега Шамбурова, Артема Яумбаева, Александра Копьева и Марии Макаровой 2 179 619,25 рубля за работу сотрудников МВД в выходной день. Адвокат Андрей Лепехин рассказал "Настоящему Времени", что к иску МВД и решению суда есть масса претензий со стороны защиты: "Там вообще нет никаких доказательств, они предоставили только нигде не заверенные банковские чеки. В документах нет информации, кто конкретно получил деньги за работу на акции, сколько он находился там, какие автомобили были привлечены и так далее. Кроме того, в иске указано, что якобы ущерб причинен Российской Федерации, но у ГУ МВД нет ни прав, ни механизмов на практике вернуть эти деньги. Также в документах отсутствует причинно-следственная связь: почему полиция потребовала взыскать за полный день? Получается, люди еще не вышли, а полиция уже там была", – перечисляет Лепехин. Адвокат добавляет, что в целом решение Центрального районного суда нарушает конституционные права граждан на проведение собраний и выражение мнений. Иск полиции Лепехин считает примером запугивания оппозиционных активистов. В Норвегию от иска МВД По словам Павла Струнина, ему и его семье не по силам оплатить такой иск. Его мать работает врачом, а отец раньше был пожарным. "А если платить нечем, то по закону они могут арестовать имущество. В итоге, когда было прекращено уголовное дело, я понял, что у меня есть время перед вступлением в силу решения суда по иску. Я получил туристическую визу в Норвегию и улетел в Осло 31 декабря", – рассказал Струнин.

В аэропорту он подошел к полицейским и заявил, что хочет получить политическое убежище в Норвегии. У него взяли тест на коронавирус, а затем поместили в лагерь для беженцев, где Павел провел месяц. В конце января его перевезли в другое поселение – на Лофотенские острова, где Струнин дожидается назначения собеседования с миграционной службой. У властей Норвегии возникли вопросы, почему он как политический беженец, спасаясь от преследования, прилетел в их страну по туристической визе. Вместе с адвокатом Струнин готовит аргументы и доказательства. "Выбирая место для политического убежища, я исходил из того, чтобы ко мне в новой стране не было предвзятого отношения. Например, страны Прибалтики мне не подходят из-за их критического отношения к советскому прошлому – а я человек социал-демократических взглядов. К тому же раньше я был на экскурсиях в Финляндии и Швеции, и скандинавские страны произвели на меня сильное впечатление", – говорит 20-летний политэмигрант. Родители о решении сына просить убежище узнали по телефону – перед отъездом Павел решил не рассказывать им, зачем на самом деле летит в Норвегию. Говорит, что родители приняли его выбор. "Дорожные дела" и другие причины политической эмиграции Павел Струнин не единственный покинувший Россию бывший фигурант челябинского "дорожного" дела. Летом 2021 года стало известно, что экс-координатор штаба Навального в Челябинске Артем Яумбаев получил политическое убежище в США, а сотрудничающая со штабом Мария Макарова в январе улетела в Тбилиси. По ее словам, возвращаться в Россию она пока не собирается. "Отъезд еще был достаточно напряженный: я летела через Ереван, и в аэропорту Екатеринбурга на пограничном контроле меня задержали. Я сильно уже стала опасаться, что меня так же снимут с рейса, как Сашу Кашеварова (экс-координатор челябинского отделения движения "Весна" – НВ). Посадка уже закончилась, но все-таки меня пустили в самолет. Честно говоря, во время обысков я чувствовала себя спокойнее, чем в те минуты", – рассказала Макарова. Она добавляет, что уезжать надолго из Челябинска и вообще из России в ее планы не входило, но когда в разных городах страны стали вызывать на допросы не только координаторов штабов Навального, но и фотографов и эсэмэмщиков, приняла решение. Новость о прекращении "дорожного дела" Макарова восприняла позитивно, но говорит, что до сих пор не понимает, за что ее пытались привлечь: 31 января она находилась в спецприемнике и чисто физически не могла бы участвовать в перекрытии дорог.