Кого будут дальше грызть? Соцсети о борьбе с "экстремистами"

Государственная дума приняла в третьем чтении закон, запрещающий участие в выборах людям, причастным к деятельности экстремистских организаций. В народе он уже получил название "закон против ФБК" – поскольку Фонд борьбы с коррупцией, уже признанный "иностранным агентом", вскоре будет признан еще и "экстремистской организацией" (решение суда еще не вынесено, однако в том, что оно будет именно таким, почти никто не сомневается).

Под "причастностью к деятельности" подразумевается не только перечисление денег "экстремистам", но и "заявления в интернете в поддержку организации" – то есть в том числе, например, и репосты сообщений в соцсетях.

Ёшкин Крот

единороссы ограничили в избирательных правах миллионы граждан

Госдума в окончательном чтении приняла "закон против Фонда борьбы с коррупцией", по сути запрещающий избираться на любые должности не только соратникам Навального, но и всем, кто в какой-либо форме выражал поддержку ФБК (даже просто репостом в интернете).

То есть единороссы ограничили в избирательных правах МИЛЛИОНЫ граждан, нарушив тем самым нормы Конституции. Ну и кто после этого настоящие экстремисты?

Поражены в правах будут в том числе и те, кто участвовал в "экстремистской деятельности" в прошлом. Многие комментаторы еще в момент внесения законопроекта указывали на то, что закон не может иметь обратной силы – это противоречит Конституции РФ. Но депутатов это не остановило.

Дмитрий Колезев

В итоге "Закон против ФБК" приняли в худшей из возможных редакций. Мои предположения, основанные на комментариях Клишаса, относительно того, что обратная сила не будет действовать на тех, кто лишь "причастен" к деятельности экстремистской организации, не подтвердились: еще как будет. Запрет распространен на все выборы для всех, кто хоть как-то помогал экстремистской организации еще до признания ее экстремистской, даже просто высказывался в ее поддержку в интернете. Единственное, это должно быть признано решением суда. В общем, появился универсальный инструмент недопуска на любые выборы почти любого человека, который проявлял хоть какой-то интерес к Навальному и ФБК, даже просто поставил лайк или репостнул расследование.

Кому от этого станет хуже? В конечном счете – жителям нашей страны. Чем меньше в выборных органах власти независимых и оппозиционных депутатов, тем меньше контроля за исполнительной властью. Тем хуже защищены права граждан. Тем меньше шансов добиться справедливости, если на ваши интересы наступает само государство, крупный бизнес или просто какой-нибудь местный царек или бандит.

Политические институты деградируют, легитимность государственной власти снижается. Выборы окончательно превращаются в договорной матч, в котором пенсионер на коньках забивает восемь шайб, и все делают вид, что это настоящий хоккей.

На очереди – голосование по следующему законопроекту, ужесточающему ответственность за участие в деятельности "нежелательных организаций". О его последствиях напоминал ранее директор "Открытой России" Андрей Пивоваров.

По новому законопроекту меня или координаторов смогут посадить на шесть лет прямо сейчас, наших сотрудников и просто членов организации – на четыре года после административки. Специально под нас написали законопроект, ужесточающий ответственность за руководство и работу в “нежелательных” организациях.

По этой выдуманной статье уже сидит в СИЗО Михаил Иосилевич, осуждены Анастасия Шевченко, Яна Антонова, Максим Верников. Антон Михальчук объявлен в федеральный розыск.

Уже много раз повторяли, что никаких правовых оснований для этих действий нет. Нежелательной может быть только иностранная организация, но нормы закона давно не работают и суды, не особо разбираясь, штампуют решения на основании нарисованных протоколов.

Чтобы оправдать раздувшийся штат силовиков, нужна новая кровь

Закон о нежелательных организациях появился шесть лет назад. По нему было заведено несколько уголовных дел, но властям этого показалось мало. Чтобы оправдать раздувшийся штат силовиков, нужна новая кровь. Теперь, по новому законопроекту, им будет гораздо проще заводить на нас уголовки – если раньше для этого нужно было получить два административных штрафа в течение года, то теперь уголовная ответственность может наступить моментально по прихоти товарища майора.

Наша работа – это развитие политики и демократии в России. Это то, чего так боятся нынешние власти, которые хотят сделать нашу страну отсталым государством с безумным царьком-диктатором. Пример Беларуси, видимо, очень по душе людям в погонах.

Логика ментов понятна: сначала идут к политическим организациям – "Открытке", ФБК. Потом начнут душить правозащитников, независимые СМИ. Продолжат блокировкой любых неподконтрольных интернет платформ, до которых смогут дотянуться.

Через два дня после этого поста руководство "Открытой России" приняло решение о роспуске этой организации.

Андрей Пивоваров

"Открытая Россия" полностью прекращает свою деятельность. Мы закрываем отделения в регионах. Все члены "Открытки" исключены из организации, а их членство аннулировано.

Мы делаем это во избежание уголовного преследования. Скоро выборы, и власть готова на всё, чтобы не допустить независимых политиков. Госдума принимает закон, по которому сторонников "Открытки" могут посадить на шесть лет просто за убеждения. Нам не нужны новые уголовные дела против наших сторонников.

"Открытки" как организации больше не существует. Мы также отзываем иски к Минюсту, связанные с отказом в регистрации организации.

Это не значит, что мы опустили руки. Каждый из нас сделает всё возможное, чтобы Россия стала свободной. Честные выборы, сменяемость власти, свободный парламент, справедливый суд – вот то, во что мы верим, и чего хотим для России. Именно эти основы заложил в "Открытку" Михаил Ходорковский, и никто не запретит нам быть его сторонниками.

Закрывать "Открытку", конечно, безумно жалко. Но структура – это формальность. Людей же, которые хотят перемен в стране становится только больше. Россия обязательно будет свободной и, уверен, уже очень скоро.

Татьяна Усманова

Мы приняли такое решение, чтобы защитить наших сторонников. Сейчас в Госдуме в срочном порядке принимают поправки к ст. 284.1 УК РФ, по которой наша работа дальше просто невозможна. Над всеми координаторами и сторонниками будет висеть опасность сесть в тюрьму на 6 лет. Скоро выборы в парламент, региональные выборы: каждого, кто выдвинется – посадили бы, сомнений нет.

Мне очень-очень грустно писать этот текст. Но другого сценария просто нет. В марте сорвали Форум муниципальных депутатов – 200 человек получили административки просто за то, что мы с Андреем имели отношение к его организации. По новому закону они бы превратились в уголовные дела со сроком до 4-х лет.

Будущее все равно за свободными людьми. Каждый из нас по отдельности продолжит работать. Перемены жизненно необходимы и они настанут.

Владимир Кара-Мурза

Не подставлять людей – безусловный императив. Средства важны не менее, чем цели.

Это было здорово. Спасибо "Открытке" за знакомство со столькими честными и смелыми людьми по всей стране.

Михаил Ходорковский заявил по этому поводу, что не видит смысла "ложиться под танк", и опубликовал в твиттере известную цитату.

Главный редактор RT тем временем перепостила в телеграме видео с задержанием в Беларуси избитых людей – как утверждается в оригинальном посте, сотрудников "Открытой России". За этим перепостом последовал комментарий:

Маргарита Симоньян

На фоне закрытия 'Открытки', Навального, ФБК, первых хоть сколько-нибудь заметных мер против западных соцсетей, не вышедшего из комы протеста – встреча в Женеве все больше напоминает подписание мирного договора после проигранной не нами войны.

Хорошо бы.

Этой реакцией возмутилась журналистка Татьяна Малкина:

Минвайл (с) боброедка в своей телеге не просто изошла на говно в адрес объявившей о самоликвидации "открытки", но вообще превзошла сама себя:

в качестве иллюстрации к сладострастному злорадству просто опубликовала видео пыток – крупные планы сотрудников "Открытки" в момент задержания весной в Минске. на видео избитые в прах люди лежат на земле, руки заломлены, головы вывернуты, с трудом отвечают на вопрос, что делали в Белоруссии...

крупный план чьей-то голой, судорожно вздымающейся груди, покрытой татуировками, ссадинами и кровоизлияниями... подпись: "сотрудники "Открытой России " в Беларуси".

Оказывается, и так можно было. Всё можно.

И не надо призывать меня просто забыть о существовании этого животного. Это мы в местном зоопарке в клетке, а не она.

Следующей мишенью для репрессий стала Либертарианская партия, к членам которой пришли с обысками.

Роман Попков

Пошли с рейдами по квартирам либертарианцев. Либертарианцы, безусловно, входят в топ-3 внутренних врагов, которых назначил себе Кремль – наряду с ФБК и Открыткой. ФБК – потому что Навальный, Открытка – потому что Ходорковский, либертарианцы – потому что молодежь, самый живой молодежный движ страны.

Соня Соколова

Поскольку "Открытая Россия" объявила о самоликвидации, скоро мы будем собирать такую информацию по крохам.

Впечатляют масштабы, когда видишь в одной ленте:

К членам незарегистрированной Либертарианской партии в Москве, Красноярске и Петербурге пришли с обысками.

В твиттере партии говорится, что ранним утром силовики пришли к членам ЛПР Александру Гуду и бывшему пресс-секретарю Игорю Ефремову в Москве. Обыски проходят по делу о перекрытии дорог на акции в поддержку Алексея Навального.

"Гражданское общество" сообщает о задержании либертарианца Всеволода Осипова. Во время обыска силовики изъяли у него телефон и жесткие диски. Активиста увезли на допрос в Главное следственное управление ГУ МВД по Москве.

Такой стае, которую раскормили за последние годы, надо кого-то грызть

Член ЛПР в Красноярске Илья Даниленко сказал "Открытке", что у него также проходят обыски по делу о перекрытии дорог. Он добавил, что силовики искали активиста движения "Гражданское общество" Александра Разина и некие листовки.

По информации Avtozak Live, еще одному либертарианцу, Ивану Чинарову, следователь позвонил с телефона его мамы и предложил поговорить "по-мужски". Правоохранитель также предложил активисту сдать телефон и отправиться на учебу.

"Дорожное дело" об умышленном блокировании дорог в центре Москвы было возбуждено после акции 23 января в поддержку Алексея Навального. Долгое время в нем не было обвиняемых, а лишь множество свидетелей. "Медиазона" писала в феврале о десятках допросов. Пока единственным фигурантом дела является секретарь красноярского отделения Либертарианской партии России Глеб Марьясов. Потерпевшей стороной признаны Мосгортранс и столичное метро. Свой ущерб они оценили в 2,7 млн рублей.

Фигурантам "дорожного дела" грозит штраф от 100 до 300 тыс. рублей, штраф в размере заработной платы за период до двух лет, до 240 часов обязательных работ или лишение свободы сроком до года.

Иннокентий Буковский

Интересно, вот нет теперь Открытки, ФБК, еще десятков фондов, организаций и союзов, даже Свидетелей Иеговы нет.

И как динамика?

Воспряла Русь?

А если не воспрянет в течение года, то, стало быть, дело в ком-то / чем– о другом? Кого будут дальше грызть?

Ведь такой стае, которую раскормили за последние годы, надо кого-то грызть.

Внимание вопрос...

Между тем журналисты газеты "Коммерсантъ", изучив "закон против ФБК", обнаружили, что структуры Навального и Ходорковского – чуть ли не единственные "экстремистские организации", которые он затронет.

Александр Черных

Коллеги внимательно изучили свежий закон о запрете избираться "экстремистам-террористам", подсчитали упомянутые там сроки – и очень удивились. Удивитесь и вы:

"....действие закона не распространится на такие известные запрещенные в РФ организации, как Национал-большевистская партия (решение суда от 2007 года), украинский "Правый сектор" (2015 год) и "Украинская повстанческая армия" (2014 год).

Навальнистам надо просто пойти и всем в Талибан вступить

Еще интереснее дело обстоит с террористическими организациями. По новым правилам, в выборах вправе участвовать россияне, являвшиеся членами или руководителями "Талибана", "Аль-Каиды" и "Братьев-мусульман" (решение Верховного суда от 2003 года), "Имарата Кавказ" (2010) и даже "Исламского государства" (2015). А сторонникам знаменитого религиозного объединения "АУМ Синрикё", признанного террористическим осенью 2016 года, пришлось бы разделиться: руководству нужно подождать еще полгода, а рядовые члены и сочувствующие могут выдвинуться прямо сейчас".

Прекрасные законы пишут господа Клиш и Краш.

Алексей Ковалев

А я говорил, что навальнистам надо просто пойти и всем в Талибан вступить, это оказалось БУКВАЛЬНО так.

Зато бывшие участники НБП, в том числе Захар Прилепин, могут не переживать по поводу своей политической карьеры – и их сторонники только рады, что настоящей оппозиции дорога в политику закрыта.

Дмитрий Аграновский

Интересный факт – бывшие члены запрещенной Национал-Большевистской Партии Эдуарда Лимонова не попадают под новый закон о запрете избираться членам экстремистских и террористических организаций, и могут участвовать в политике безо всяких ограничений. И это правильно. В свое время запрет этой организации, на мой взгляд, был применением избыточных средство государственного принуждения. А вот запрет ФБК, как и законопроект в целом, я поддерживаю.

По мнению властей, с политической конкуренцией в стране по-прежнему все хорошо.