"Путин перешел последнюю черту": год после возвращения Навального

17 января 2021 года оппозиционный политик Алексей Навальный вернулся в Россию из Германии, где лечился после отравления сотрудниками российских спецслужб, и был задержан прямо в аэропорту. С середины марта прошлого года Навальный находится в исправительной колонии №2 в Покрове Владимирской области по так называемому делу "Ив Роше". Согласно приговору, политик должен выйти на свободу не позднее осени 2023 года. Однако против него заведены ещё несколько уголовных дел.

Штабы Навального в России фактически разгромлены, часть соратников эмигрировала, часть находится под следствием по различным обвинениям, в том числе, по делам об организации экстремистского сообщества. 14 января в список террористов и экстремистов внесли Леонида Волкова и Ивана Жданова. Весь этот год репрессии в России только усиливались: организации и граждане, в том числе, СМИ и журналисты, объявлялись иноагентами, оппозиционные активисты отправлялись за решетку.



В результате, по подсчетам организации Free Russia Foundation (признана в России нежелательной), в 2021 году страну покинули более 1,5 тысячи активистов и журналистов. При этом организация учла только "политических" эмигрантов. Членов их семей или тех, кто просто расхотел жить в России и решил уехать, в статистике нет, - отмечают авторы.



Американский канал CNN и стриминговый сервис HBO Max сняли документальный фильм "Навальный" о российском оппозиционере. Фильм со слоганом "Яд всегда оставляет след" создан канадским режиссёром-документалистом Дэниэлом Рохером. В описании фильма говорится, что он о "смелом и противоречивом претенденте на президентский пост, который готов пожертвовать всем, чтобы провести реформы на своей родине". Дата премьеры фильма не раскрывается. Навальный из колонии написал в инстаграме: "Фильм готов, и вы точно посмотрите его раньше меня".

Летом 2021 года Фонд борьбы с коррупцией был признан российскими властями экстремистской организацией. Часть сторонников Алексея Навального эмигрировала из России, часть находится в заключении или под следствием и не может или не хочет покидать страну.

О том, что изменилось в России за этот год, есть ли перспективы у оппозиции, и как сегодня воспринимается поступок Алексея Навального, РС поговорило с бывшим координатором его московского штаба Николаем Ляскиным. Ляскин находится под подпиской о невыезде в рамках так называемого"Санитарного дела" и не может покидать границы Москвы и Московской области:

Возвращение Алексея Навального - это героический поступок

- Возвращение Алексея Навального - это героический поступок, на который в современном мире мало кто способен. Этот поступок как будто бы книжный – вот так должен поступать настоящий герой, который показывает людям, как себя нужно вести. Потому что реально в нашей стране очень часто люди думают: ну, наверное так не бывает. Алексей Навальным своим возвращением показал, что и в современной России можно совершать героические поступки. Это еще много лет будет вселять в людей надежду и будет какой-то планкой. Это абсолютно живой нормальный человек с чувством юмора, у него великолепная семья, жена и дети, и он совершает такой поступок. Вот, наверное, наше будущее геройство будет в какой-то момент измеряться Алексеем Навальным.

- Как бы вы оценили то, что происходило весь этот год со сторонниками Алексея Навального и вами лично?

В течение года была разрушена вся структура ФБК и штабов в России

- Ровно потому, что Алексей Навальный сделал что-то, выходящее за рамки ожидаемого, было решено разрушить все его структуры. Реально в течение года была зачищена вся структура ФБК и штабов в России. Что хорошо, часть сотрудников уехали и продолжают свою деятельность за границей. Но у части людей, которые остались, появились разные ограничения. В частности, у меня – уголовное "Санитарное дело", я ходил с браслетом на ноге, сейчас я каждый день должен быть в 10 часов вечера дома, я отмечаюсь во ФСИН, я не могу выехать из Москвы и Московской области, надо мной какой-то тотальный контроль. И это не единичный случай, таких уголовных дел, каких-то наложений ограничений, каких-то небольших провокаций по разным статьям много. Практически все сотрудники, члены команды, сторонники, которые ярко действовали в поддержку Алексея Навального по всем регионам России, сейчас подвергаются давлению. Всем дали понять: если вы будете активно говорить, что вы были в ФБК или в штабах Навального, у вас будут проблемы с законом того или иного уровня. Поэтому идет такая зачистка.

- Николай, а вы бы уехали из России, если бы у вас сейчас была такая возможность, если бы вы не были под подпиской о невыезде?

Это тяжелый вопрос. Я бы хотел, чтобы моя дочь росла в России

- Это тяжелый вопрос. Я всегда говорил, что из страны уезжать не надо. Скажу честно: у меня, как у многих, была возможность уехать в тот момент, когда мне вынесли приговор, но еще не прошла апелляция - то есть когда с меня сняли браслет и не поставили ограничения. Но я остался. Мне кажется, я пока здесь могу что-то делать. Скажу так. Как раз история с приездом Алексея Навального сильно влияет на меня и не дает мне уехать. Да, я сейчас не так активен, как раньше. Веду какие-то экологические проекты, даже находясь под ограничениями. Когда ограничения закончатся, может быть, я буду немножко поактивнее. Сейчас чекисты, которые реально управляют страной, полностью уверены, что Россия – их страна, и они могут здесь делать все, что угодно. Но с этим нельзя соглашаться, потому что Россия – наша страна. Я хотел бы, чтобы моя дочь жила в России. Нам надо потихонечку что-то делать, и самое главное, не давать друг другу впадать в уныние. И мы, мне кажется, сможем изменить все к лучшему, но не так быстро, как хотелось бы, – уверен бывший соратник Алексея Навального Николай Ляскин.

Весь этот год из России уезжали не только сторонники Алексея Навального и политические активисты, но и люди, критиковавшие режим Владимира Путина и его окружение. В начале 2022 года об отъезде из страны сообщил писатель-сатирик Виктор Шендерович. 30 декабря 2021 года Министерство юстиции Российской Федерации внесло его в реестр СМИ – "иностранных агентов". В конце декабря 2021 года суд в Санкт-Петербурге обязал писателя выплатить 100 тысяч рублей в пользу бизнесмена Евгения Пригожина за его высказывания в эфире радиостанции "Эхо Москвы". Шендерович назвал Пригожина "уголовником" и "убийцей". После этого Пригожин обратился в полицию с заявлением о возбуждении в отношении Шендеровича дела о клевете. По этой статье писателю грозит до пяти лет лишения свободы.

Виктор Шендерович полагает, что даже в заключении Алексей Навальный остается для Владимира Путина главным политическим оппонентом, но перспектив реальной оппозиционной деятельности в России в ближайшее время Шендерович не видит:

Цена, которую Навальный платит за противостояние с Путиным, огромна

- Вернувшись год назад, Алексей Навальный поступил как мужественный человек и профессиональный политик. Путин хотел выдавить его из страны, для этого он и позволил ему выехать на лечение. Поскольку Навального не удалось убить, таким образом Путин пытался выбросить его из страны. Ему это не удалось. Ценой своей свободы, спасибо, что не жизни, Алексей Навальный остается огромным фактором российской политики даже в тюрьме. Если бы он сейчас был на свободе, но снаружи, за границей, он не был бы фактором российской политики. Он поступил как политик, как мужественный, ответственный и последовательный человек. Цена, которую он платит за свое противостояние с Путиным, огромна. Это не только время, проведенное в заключении, но и здоровье. При этом Навальный действительно является для Владимира Путина политическим противником номер один.

- Как можно назвать то, что происходило в России после возвращения Навального, весь этот год?

После неудавшейся попытки его убийства Путин перешел последнюю черту

- Именно с посадки Навального после неудавшейся попытки его убийства Путин перешел какую-то последнюю черту. Потому что до этого он симулировал собирателя земель русских, имперца. Сейчас его статус – заказчик и покрыватель убийства. Отступать ему некуда, и наружу выходить невозможно. После всей этой истории с попыткой убийства Навального и тем, что власть фактически попалась на этом, у Путина нет выхода наружу. Ему ничего не остается, кроме репрессий и шантажа Запада. Для нас, для его противников – репрессии, для Запада – шантаж. Это его единственная повестка на сегодня.



- Остается какой-то потенциал для оппозиционной деятельности внутри России?

В России нет ни оппозиции, ни гражданского общества, только отдельные героические люди

- Никакую оппозиционную деятельность внутри страны вести невозможно. Оппозиции как политической единицы не существует, как и гражданского общества. Есть какие-то отдельные героические люди, как Дмитриев или Навальный. Есть отдельные институции, как "Новая газета" или телеканал "Дождь". Но в европейском политическом смысле гражданского общества и оппозиции нет. Тут Путину удалось достичь своих целей. Но у него были предшественники, судьбу которых мы хорошо знаем. К примеру, Каддафи тоже начинал с того, что уничтожал политическую оппозицию, именно людей. Первыми политическими противниками Каддафи были выпускники Сорбонны, которые требовали реформ, смены власти. А закончил он теми, которые его пытали и насиловали перед смертью. Он сам себе вырастил именно таких политических противников. Поэтому Путин победил, но чем эта победа обернется против него через какое-то время – непонятно, - считает писатель-сатирик Виктор Шендерович.

Среди тех, кто покинул Россию в 2021 году - уральский политолог Фёдор Крашенинников. В 2020 году его арестовывали на семь суток по статье о неуважении к власти – за то, что в своём телеграм-канале он нецензурно высказался о судьях Конституционного суда, одобривших "обнуление" президентских сроков Владимира Путина. До этого политолога штрафовали на 30 тысяч рублей – также за неуважение к власти. Сам Крашенинников заявлял, что интерес правоохранительных органов к его персоне связан не с его выступлениями в качестве политолога, а с его оппозиционной и общественной деятельностью. В частности, он активно участвовал в кампании против строительства православного храма в зелёном сквере в центре Екатеринбурга.

Политолог живет в Литве и возвращаться в Россию не собирается, хотя остается российским гражданином. Его прогнозы на ближайшее время также безрадостны:

Мы имеем дело с авторитарной полицейской диктатурой

– Я считаю, что возвращение Алексея Навального стало катализатором, который заставил режим Путина окончательно сбросить маску и перейти к репрессиям против всего класса политических активистов, правозащитников, независимых журналистов и оппозиционеров. Ни о какой гибридности говорить больше нет смысла: мы имеем дело с авторитарной полицейской диктатурой, активно использующей террор против своих оппонентов как постоянную практику. Главная задача Владимира Путина – оставаться у власти, а запугивание – это средство для достижения этой цели. Как это ни грустно, но шквал репрессий действительно напугал общество. Однако это вовсе не значит, что больше никто никогда не посмеет протестовать. Ситуация постоянно меняется и усиления давления на общество рано или поздно приведет к совершенно обратному результату.

– Что будет происходить в России до 2024 года, когда Путин, скорее всего, опять пойдёт в президенты? И как выстраивать свою личную стратегию?

Путин будет проводить чистку за чисткой

– Я не знаю, и никто не знает. Очевидно, Путин будет проводить чистку за чисткой, постоянно усиливая давление и на общество, и на экономическую и политическую элиту. Внешняя политика тоже едва ли станет миролюбивой. Но вот к чему приведет все это – совершенно непонятно. Во всяком случае, мне. Каждый должен делать то, что велят ему его убеждения, что он может сделать на своем месте и своими ресурсами. Те, кто хотят бороться – будут бороться, а те, кто ищет повод прекратить сопротивление, сделают это и едва ли их кто-то осудит: жизнь у всех одна. Так что общего для всех ответа на этот вопрос быть не может, - полагает политолог.



Согласно опросу "Левада-центра"(внесен Минюстом в реестр иностранных агентов), Алексей Навальный занял второе место в рейтинге "Человек года". В прошлом году он занимал пятое место.

На первом месте оказался президент России Владимир Путин – его назвали человеком года 26% респондентов. Второе место разделили Алексей Навальный и министр обороны России Сергей Шойгу – за них проголосовали по 5% опрошенных. По 4% набрали глава МИД Сергей Лавров, премьер-министр Михаил Мишустин и действующий глава Беларуси Александр Лукашенко.