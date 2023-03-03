"Сценаристы запутались". Споры о событиях в Брянской области

В двух селах Брянской области поблизости от границы с Украиной произошли события, в которых российские СМИ поначалу обвинили украинские диверсионно-разведывательные группы. В провластных телеграм-каналах писали о захвате десятков заложников и о расстреле автомобилей с местными жителями – как утверждали прокремлевские СМИ, в результате обстрелов погибли двое мужчин и был ранен мальчик, которого сразу объявили "маленьким героем".

Платон Беседин

Какие же у нас дети!

Пишут, что произошло на Брянщине. Террористы открыли огонь по машине – в ней были взрослый и трое детей, ехали к школьному автобусу. Водителя убили сразу.

Ранили 10-летнего Федю. Мальчик сориентировался, помог выбраться девочкам из машины и скомандовал им спрятаться в лесу. Спас. После чего, переждав, поймал попутку, которая и увезла детей от места трагедии.

Федя – с фамилией, именем, отчеством – должен быть награждён, должен быть явлен по всем телеканалам вместо привычных сытых рож.

На таких, как Федя, стоит Россия. Мужик!

Сергей Марков

Мы восхищаемся маленьким героем

10-летний герой. Украинские террористы расстреляли в Брянской области машину, которая везла 3х детей. Убили водителя. 10-летнего Федю ранили. Но он смог помочь девочкам выбраться из машины и спрятаться в лесу. Переждали, потом вышли на дорогу, поймали попутку и вернулись домой. Мы восхищаемся маленьким героем.

И требуем от взрослых резко ужесточить политику. Жестче надо, намного жестче. И быстрее.

Маргарита Симоньян

Обращаюсь как многодетная мать к многодетной матери. Мама мальчика Федора и двух его братьев, воюющих сейчас за всех нас! Если Вам что-нибудь когда-нибудь понадобится или нужно прямо сейчас: выплатить Ваши кредиты, отремонтировать дом, что угодно, напишите мне в комментарии, пожалуйста. В этом канале они закрыты, но есть в моих каналах 'из дома' и 'литература и история'. Исполните мою мечту что-нибудь для Вас сделать.

"Патриоты" критиковали власти за недостаточную бдительность.

Дарья Митина

"Террористы малыми группами отошли на территорию Украины" в переводе с птичьего языка на человеческий означает "опять всё просрали".

А может, никого и не думали преследовать?... Нахера париться, не к Шойгу же на дачу соколики зарулили.

Многим комментаторам версия "украинской ДРГ" показалась не слишком убедительной, тем более что версии происходящего в околовластных СМИ непрерывно менялись.

Аббас Галлямов

«Опыт Брянской области, без преувеличения, можно назвать передовым. В сверхсжатые сроки укрепили границу − мышь не проскочит».

Это заявление автора мема «Россия здесь навсегда» генсека «Единой России» Турчака. Сделано оно было не далее как 5 февраля - во время его поездки в регион с целью проинспектировать «линию обороны», созданную на границе с Украиной.

Вот и думай теперь: то ли Турчак снова соврал, то ли террористы пришли совсем с другой стороны.

Виктор Трегубов

- Украинская ДРГ захватила школьный автобус!

- Но у нас нет школьных автобусов!

- А они с собой привезли!

Александр Морозов

что там происходит на Брянщине? Группа уголовников-вагнеровцев, теснимая народной милицией ДНР, отступает с боями на территорию РФ, где население области встречает их как освободителей?

Александр Рыклин

два села захватил какой-то отставший от стаи дрон

А вот тут пишут, что два села в Брянской области захватил какой-то отставший от стаи дрон. Местные сначала попытались войти с ним в контакт, пришли с хлебом-солью, предложили даже дозаправить керосином, но он их делегацию чуть не испепелил. Лежит сейчас за амбаром, стреляет в разные стороны, страшно матерится и требует автобус до Гомеля...

Высказывались опасения, что российские власти могли намеренно устроить провокацию, чтобы оправдать очередной "решительный ответ".

Татьяна Малкина

Надеюсь, села Любечане и Сушаны не попадут навек в учебники истории.

Если, конечно, будут учебники истории.

Илья Вайцман

Я даже теоретически не могу придумать другого бенефициара, кроме путинского режима, который сможет теперь этим замотивировать любые «ответные действия», вплоть до применения ОМП против населения Украины.

Но и у этой версии комментаторы нашли недостатки.

Михаил Виноградов

Утверждения той стороны о том, что сегодняшние события были заранее спроектированной акцией этой стороны, выглядят не очень суразно.

Ведь в таком случае описания деталей по ходу и разъяснения по итогам выглядели бы цельно и непротиворечиво. А вместо этого получилось так, как получилось.

Антон Орех

Чтобы ужесточить что-то, нашим властям не нужны никакие поводы

Я до сих пор не понимаю смысла вчерашних событий. Чтобы ужесточить что-то, нашим властям не нужны никакие поводы. Уж точно не из-за расстрелянной Лады мы ядерную войну начнём. Украина обстреливает российскую территорию уже несколько месяцев и погибших уже десятки. Нужен был бы повод - чем не повод? Надо было бы это Украине - она бы тоже предъявила что-то яркое. А тут даже не понятно, кто совершил набег и был ли мальчик, кроме 10-летнего Феди, который получил ранение в грудь и увел от опасности двух девочек в лесополосу (так вчера описывали события), а потом поймал попутку и на ней (с раной в груди) доехал до больницы. Пока похоже на чью-то импровизацию, в которой её сценаристы совсем запутались

Фото и видео с места событий мало что прояснили.

Украинские комментаторы реагировали кто саркастически, а кто - осторожно.

Сергей Бережной

Мальчики и девочки, перестаньте, пожалуйста, разгонять кремлевские вбросы и пропаганду. Даже обсуждать не надо. Даже высмеивать. Пусть они сами это жрут. Спасибо.

Ответственность за рейд вскоре взяла на себя группа националистов из России, называющих себя "Русским добровольческим корпусом".

Пропаганда переориентировалась на лету.

Сергей Марков

Выясняется главная политическая цель нападения на Брянскую область, - это пиар-продвижение Русского Добровольческого корпуса. РДК был создан спецслужбами Украины и США и Британии с целью последующего участия в военных действиях на территории России. Возглавляет его формально бывший депутат государственной думы Илья Пономарев. Проблема у РДК в том, что туда никто не идет. Вот решили сделать ему рекламу. РДК уже взял на себя ответственность за это нападение. Реально, думаю, это был спецназ военной разведки Украины.

РДК говорят, что начинают вооруженную борьбу против Путина и Кремля на территории России. Они надеются таким образом привлечь часть молодежи в свой корпус. Как известно, кровавый пиар это тоже пиар. Сегодня и завтра все сми мира будут писать про этот РДК. Кто то из молодых людей и клюнет на этот кровавый пиар. Новые власовцы.

Отдельные комментаторы оценивают рейд РДК позитивно.

Роман Попков

Один из самых удачных в плане сочетания войны, политики и эстетики проектов

В чем сила, в чем секрет медийного успеха Русского добровольческого корпуса, совершившего вчера рейд в Брянскую область? Это относительно молодые парни, идеалисты с горящими глазами, которые при этом отлично разбираются в том, как делать качественный агитационный продукт, как себя раскручивать. Они умеют делать так, чтобы их боевой путь (абсолютно реальный и героический) работал на них, на их бренд. Они яркие личности, они харизматичны. Среди них есть бывалые псы войны, а есть поэты, им помогают культовые правые музыканты и художники. Они сделали свою войну чередой ярких акций-операций, и идут по нарастающей. Вахта на Змеином, рейды на лодках через кипящий Днепр, далее - Брянщина, и градус растет. Все действия фиксируются на фото-видео. Пожалуй, один из самых удачных в плане сочетания войны, политики и эстетики проектов.

Другим акция националистов показалась бессмысленной и даже вредной.

Федор Крашенинников

Если случившееся в Брянской области - провокация ФСБ, то значит РДК - провокаторы ФСБ. Если же это была самодеятельность РДК - значит они просто полезные идиоты Путина.

Александр Морозов

"Хаотизация войны" со стороны Киева - это то, что отдаляет украинскую победу

я так на это смотрю: если бы русские националисты за пределами РФ – а их много оказалось на территории Украины и Беларуси сразу после 2014 года, они бежали из РФ, преследуемые ФСБ –​ если бы они создали какой-то реальный центр и призывали бы русских националистов - своих товарищей в рядах вагнеровцев –​ отказаться от войны, это была бы неплохая и полезная мера. Ровно так же примерно, как если бы в ответ на "маляву Шакро-молодого" к российскому криминальному миру, разрешающую последовать найму уголовников Пригожиным - находящиеся российские воры в закона за пределами РФ выступили бы с прямо обратной "малявой". Да, это было бы полезно с точки зрения сокращения "базы поддержки войны в РФ".

А вылазка на территорию Брянской области, которая сейчас авторизуется "русскими националистами" –​это очень плохая идея. В первую очередь, потому что перенос войны с территории Украины на российскую территорию подрывает четкую стратегию: глобальный альянс демократий поддерживает Украину на условиях освобождения своих территорий, но не переноса военных действий на территорию РФ. "Хаотизация войны" со стороны России –​ это то, что приближает ее конец, а "хаотизация войны" со стороны Киева –​ это то, что отдаляет украинскую победу. Аргумент: "либералы не справились, пусть попробуют националисты" работает только в фейсбуке. А за пределами фейсбука работает другой фактор: те, кто принимают решения о поставке Леопардов и современных средств ПВО, факты "хаотизации войны" со стороны Киева будут воспринимать как абсолютно негативную новость.

Основатель сайта "Гулагу.нет" Владимир Осечкин утверждает, что его источник в российских спецслужбах под псевдонимом Wind of Change ("Ветер перемен") прислал ему письмо с описанием истинного хода событий, и публикует его:

Было запланировано "нападение под ложным флагом"

1) Было запланировано "нападение под ложным флагом", во многом - калька "ракетных обстрелов" перед 24.02.22, но в более жестком формате: жертвы среди детей, заложники, листовки, призывы к терроризму. Очень ограниченный круг лиц знал, ряд причастных лиц имел представление в силу полученных предварительных инструкций;

2) Под "событие Х" расчистили поляну, т.е. убрали подальше подразделения, которые ничего не знали и могли нечаянно полезть, куда не надо;

3) Настоящая ДРГ упала как кирпич на голову: коридор расчищали под "своих" террористов, а на час-полтора раньше туда пришло РДК;

4) Первичная информация про численность, захваченных заложников, погибших детей –​ ряд сотрудников решил, что "началось" и просто обеспечивали свои участки выполнения задач, в основном - по информационному сопровождению. Большая секретность, разбалансировка координации управления и излишняя исполнительность - смесь гремучая, в таких условиях у кого-угодно пошли бы сбои;

5) Пока в Службе разобрались, что это совсем не запланированная операция, ДРГ уже ушли по заботливо созданному нашими под "правильных террористов" коридору. Опять же, все указывает, что их прекрасно инструктировали, а значит те, кто руководил операцией с той стороны, имели полную информацию о готовящемся "рязанском сахаре" на брянский мотив. Всей информацией мог располагать настолько узкий круг, что он совсем узкий; [...]

7) РДК теперь рисуют "англо-сакский след": признать за украинскими службистами возможность проведения такого кидка - это значит себя подставить

Проверить утверждения из поста Осечкина невозможно. Однако сумятица, которая творилась вокруг событий в Брянской области, очевидна - и выглядит остаточно красноречиво, считает оппозиционный политик Лев Шлосберг:

Действовать согласованно в чрезвычайной ситуации государственная система не готова

Хаос происходившего в Брянской области и в связи с брянскими событиями в стране показал, что действовать согласованно в чрезвычайной ситуации государственная система не готова или даже не способна. От хаоса до паники – полшага.

Сколько было террористов? Сколько было заложников? Сколько погибших и раненых? Официальные сообщения государственных структур не только часами противоречили друг другу, но местами исключали друг друга, в том числе у одного и того же спикера. Откуда система получает информацию? Кто координирует систему?

Граница на замке или граница открыта? Кто её укреплял? Кто за ней смотрит? «Границы России не заканчиваются нигде» равно «границы России не установлены никак»?

Нацистская группа российского происхождения беспрепятственно входит в Россию и уходит из России, постреляв, похватав людей и сделав на память видео. Откуда реквизит? У этой группы есть кураторы? В какой стране?

Реакция сегодняшнего дня из «ультрапатриотического» лагеря была предсказуема, как школьная шпаргалка. Ждали?

Путин ограничился словом «теракт» и отложил все решения на завтра. Какая картина происходящего на его столе? Кто её формирует? И тот, кто формирует картину, обеспечивает информацию или создаёт условия для вполне определённой и желаемой реакции?

Is fecit, cui prodest. Сделал тот, кому выгодно (Луций Кассий).

Российский президент созвал по этому поводу заседание Совета безопасности. До этого Путин отреагировал на диверсию тирадой, которая многим комментаторам показалась весьма странной.

Альфред Кох

Он начал нести уже какую-то совершеннейшую дичь

Михаил Подоляк назвал это российской провокацией, а неистовый Илья Пономарев - началом активной партизанской войны. Разумеется, он не преминул добавить, что вся эта акция проходила по согласованию с ним. Это было странно потому, что РДК еще полгода назад официально заявил, что не подписывал никаких объединительных бумаг в Пономаревым.

Но все эти мелочи затмила реакция Путина. Видео с двумя вооруженными мужчинами на фоне Любечанского фельдшерско-акушерского пункта (фактически - единственное объективное доказательство самого факта события) он назвал “террористическим актом”.

Но это было бы полбеды, если бы дальше он не начал нести уже какую-то совершеннейшую дичь и не стал утверждать, что эти “люди ставили перед собой задачу лишить нас исторической памяти, лишить нас своей истории, лишить нас своих традиций, языка”.

Я считаю, что эти путинские перлы стоят отдельного анализа. Во-первых, мне непонятно, почему рейд вооруженного отряда противника в тыл врага во время войны (пусть даже она и называется СВО) является террористическим актом (даже если допустить, что во время этого рейда пострадали мирные жители)?

Если это террористический акт, то как тогда называются действия российской армии?

И если это террористический акт, то как тогда называются действия российской армии? (Да вот хоть взять последний обстрел жилого дома в Запорожье, например). Как назвать резню в Буче? Бомбежки в Мариуполе? Ракетный удар в Днепре? Да и в целом пресловутая СВО: как ее тогда назвать? Государственный терроризм? Геноцид? Военное преступление? Преступление против человечности?

Мне кажется, что Путин, не подумав, с этим своим “терактом” занял очень уязвимую позицию, а его пассаж о том, что рейд РДК и видеосъемка на фоне сельского фельдшерско-акушерского пункта осуществлялись с целью лишить русский народ исторической памяти, истории, традиций и русского языка - вообще заставляет нас сомневаться в его психической вменяемости.

Когда речевой аппарат человека работает отдельно от мозга - вряд ли такой человек может минимально эффективно управлять государством. А вот поди ж ты: управляет! И никак его оттуда не убрать. Хотя уже все понимают, что он попросту сбрендил…

Леонид Невзлин

Путин стал совсем каким-то недоразумением

Путин стал совсем каким-то недоразумением, его появления в информационном пространстве выглядят даже более невнятными, чем телеграмные вскрикивания Медведева. Он перестал быть ньюсмейкером и мирового, и локального масштаба. «Вдруг он что-нибудь скажет на Новый год? А может объявит снова мобилизацию? В послании наверняка будет сенсация… В годовщину СВО что-то скажет. Но уж на коллегии ФСБ обязательно должны быть заявления», - примерно такие бродили ожидания на уровне подведомственных Путину элит и местами даже на Западе в последние месяцы.

А уж сегодня наверняка что-то скажет по поводу событий в Брянской области и соберет Совбез, наперебой писали телеграм-каналы. Но вышел Песков, который объявил, что никакого Совбеза сегодня не будет (возможно будет завтра), а в связи с событиями в Брянской области Путин отменил поездку в Пятигорск. Но он получает все доклады. Какой Пятигорск, когда он вчера не рискнул нос в Москве высунуть и провел открытие Большой кольцевой линии метро онлайн, хотя его опять же ждали? Впрочем, Путин назвал события очередным терактом и заявил, что «именно такие люди и ставили перед собой задачу лишить нас исторической памяти, лишить нас своей истории, лишить нас своих традиций, языка». Кто про что, а он талдычит свои мантры.

Все, что он делает – сидит в бункере, поучает всех жизни, прогнозирует будущее

Вы помните, как перепугался Путин коронавируса, забарикадировавшись в бункере? Войну он боится не меньше. Когда это не обещание парада на Крещатике, а потери, отступления и дроны на территории России. Его попытки изобразить, что войны нет, что спецоперация – это такая нормальность, давно выглядят оторванными от реальности. Все, что он делает – сидит в бункере, поучает всех жизни, прогнозирует будущее. Кому он вообще такой нужен? Неспособный взять на себя ответственность ни за что. Свое последнее слово он произнес 24 февраля 2022 года, объявив «спецоперацию». Даже если он завтра что-то объявит на Совбезе или как-то ещё, судьбу, как и историю, не обмануть. Победы ему не видать. Этого не допустят Украина и объединившийся вокруг нее свободный мир.

Ответственность за жертвы среди мирного населения на российской территории лежит исключительно на российских властях, констатируют в блогах.

Виктор Шендерович

Бомбить Киев и Харьков можно, а вот Москву и Питер почему-то нельзя?

Изо всех сил стараясь не быть назидательным, все-таки повторю сегодня прошлогодний вопрос: дорогие сторонники войны с Украиной, какие у вас были (или, может быть, еще остались) основания полагать, что бомбить Киев и Харьков можно, а вот Москву и Питер почему-то нельзя?

Или, в развитие вопроса: вы действительно полагали, что Буча и Ирпень - это норм, а Сушаны и Любечаны будут почему-то всегда жить мирной жизнью?

Я правильно понимаю, что вы до сих пор не видите противоречия в своей логике?

Тогда - риторический вопрос: не идиоты ли вы, дорогие сторонники войны? Преступники - это уж само собой, но не идиоты ли?

полоротов.тхт

Напоминаю, пока Владимир Путин не начал то, что начал, ДРГ не врывались на территорию России, беспилотники не летали над Черноземьем и центральной Россией, не падали под Москвой.

Вертолеты не [бомбили] нефтебазы в Белгороде, а жителям приграничья не приходилось бежать из своих домов и жить в общагах.

И приграничные села не получали прилеты чаще, чем офисные работники чай пьют.

Сергей Пархоменко

Жертвы среди российского населения неотвратимы

Если идет война - есть жертвы, в том числе среди мирного населения, и совершенно очевидно, что рано или поздно события этой войны будут разворачиваться на территориях обеих воюющих стран. Вот теперь война абсолютно закономерно пришла на территорию России. Жертвы среди российского населения неотвратимы. Раньше или позже, но они начнутся. Начались уже сейчас или еще нет - принципиального значения не имеет. Удивляться или возмущаться здесь нечему.

Кто такие в действительности люди, называющие себя «диверсантами», вы на самом деле не знаете. Доверия к ним никакого нет. Легко могут оказаться провокаторами, работающими на одной или другой стороне. И уж несомненно находятся под контролем спецслужб одной или другой стороны, даже если мотивы их искренни.

Ответственность за это несёт тот, кто развязал агрессию, - то есть Путин и его преступная группировка

Тем не менее главное хорошо известно уже сейчас, и известно было давно: 24 февраля 2022 года путинский режим начал агрессию против Украины, война идет до сих пор, на войне гибнут люди, и эти люди живут как в Украине, так и в России. Никакого принципиального отличия, в этом смысле, между любым населенным пунктом Украины, подвергающимся бомбардировкам и атакам, и любым населенным пунктом России - нет. И там и там идет война и гибнет население.

Ответственность за это несёт тот, кто развязал агрессию, - то есть Путин и его преступная группировка. Вина за смерти на этой войне - по обе стороны фронта - лежит на этих преступных агрессорах, и рано или поздно они ответят за свои преступления.