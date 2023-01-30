Суд отправил в колонию тюменского студента за антивоенное видео в телеграме

Центральный районный суд Тюмени приговорил 23-летнего студента Кирилла Мартюшева к 3 годам лишения свободы по делу о призывах к экстремизму. Поводом стало видео с критикой войны в Украине. Об этом сообщил правозащитный проект "Сетевые свободы".

В нём Мартюшев рассуждал о возможности применения смертной казни в отношении сотрудников полиции или Росгвардии, которые применяют насилие к своим гражданам. Обвинение расценило это как призыв к насильственным действиям в отношении силовиков.

За участие в антивоенной акции активиста ранее оштрафовали на 19 тысяч рублей. Пятого марта к нему домой пришла полиция, изъяла технику и листовки, после чего Мартюшева увезли на допрос, рассказывает канал Настоящее время.

Свою вину студент не признал. За счёт времени, проведенного в СИЗО, он должен будет провести в колонии полтора года, отмечает редакция Сибирь.Реалии.