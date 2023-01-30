Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф.Архив
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

Суд отправил в колонию тюменского студента за антивоенное видео в телеграме

Кирилл Мартюшев

Центральный районный суд Тюмени приговорил 23-летнего студента Кирилла Мартюшева к 3 годам лишения свободы по делу о призывах к экстремизму. Поводом стало видео с критикой войны в Украине. Об этом сообщил правозащитный проект "Сетевые свободы".

В нём Мартюшев рассуждал о возможности применения смертной казни в отношении сотрудников полиции или Росгвардии, которые применяют насилие к своим гражданам. Обвинение расценило это как призыв к насильственным действиям в отношении силовиков.

За участие в антивоенной акции активиста ранее оштрафовали на 19 тысяч рублей. Пятого марта к нему домой пришла полиция, изъяла технику и листовки, после чего Мартюшева увезли на допрос, рассказывает канал Настоящее время.

Свою вину студент не признал. За счёт времени, проведенного в СИЗО, он должен будет провести в колонии полтора года, отмечает редакция Сибирь.Реалии.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Материалы по теме


Свежий выпуск аудионовостей Радио Свобода.

Слушайте прямой эфир

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG