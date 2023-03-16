Студентам Пензенского университета вместе с дипломами вручат повестки 

Студенты Пензенского государственного университета будут получать повестки в военкомат одновременно с дипломами об окончании вуза, заявил в четверг военный комиссар Пензенской области Андрей Сурков. Он уточнил, что схема выдачи повесток будет пока работать только в одном конкретном университете, с которым есть соответствующая договорённость.

Накануне из более чем 30 регионов России начали поступать сообщения, что их жителям приносят повестки в военкоматы. Официально резервистов просят явиться к военкомам для уточнения данных воинского учёта или для отбора на сборы. В Кремле в очередной раз заверили, что речь не идёт о второй волне мобилизации.

Вместе с тем министерство обороны России с апреля начинает новый набор на службу в армию по контракту, для этого ведомство разослало в регионы разнарядки с указанием числа людей, с которыми должны быть подписаны регламентирующие документы. Сразу несколько региональных СМИ опубликовали общую цифру контрактников, которыми, по планам Минобороны, необходимо пополнить войска – 400 тысяч. По данным издания "Вёрстка", власти пытаются компенсировать потери российской армии, понесённые в Украине, в дефицитных воинских специальностях - это прежде всего водители бронемашин и артиллеристы.