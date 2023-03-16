Студентам Пензенского университета вместе с дипломами вручат повестки 

Студенты Пензенского государственного университета будут получать повестки в военкомат одновременно с дипломами об окончании вуза, заявил в четверг военный комиссар Пензенской области Андрей Сурков. Он уточнил, что схема выдачи повесток будет пока работать только в одном конкретном университете, с которым есть соответствующая договорённость.
Накануне из более чем 30 регионов России начали поступать сообщения, что их жителям приносят повестки в военкоматы. Официально резервистов просят явиться к военкомам для уточнения данных воинского учёта или для отбора на сборы. В Кремле в очередной раз заверили, что речь не идёт о второй волне мобилизации.
Вместе с тем министерство обороны России с апреля начинает новый набор на службу в армию по контракту, для этого ведомство разослало в регионы разнарядки с указанием числа людей, с которыми должны быть подписаны регламентирующие документы. Сразу несколько региональных СМИ опубликовали общую цифру контрактников, которыми, по планам Минобороны, необходимо пополнить войска – 400 тысяч. По данным издания "Вёрстка", власти пытаются компенсировать потери российской армии, понесённые в Украине, в дефицитных воинских специальностях - это прежде всего водители бронемашин и артиллеристы.
- Слухи о начале второй волны мобилизации в России в связи с нехваткой живой силы для продолжения полномасштабной войны в Украине периодически появляются в СМИ с конца прошлого года. О проведении подобных мероприятий предупреждали, в частности, разведки нескольких западных стран и украинские власти. В Кремле отрицали и отрицают эти планы.
- По официальным данным, с сентября прошлого года в рамках "частичной мобилизации" на военную службу призвали свыше 330 тысяч россиян, которые состоят в запасе. В конце октября министр обороны России Сергей Шойгу отчитался о завершении мобилизации. После этого Путин также объявил об окончании призыва, однако не подписал соответствующий указ. Таким образом официально мобилизация в России продолжает действовать.
- В январе министр обороны России Сергей Шойгу объявил о задаче увеличить численность российских войск до полутора миллионов человек в течение трёх лет, а в марте в Госдуму был внесён законопроект о повышении предельного возраста службы в призывной армии с 27 до 30 лет.
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