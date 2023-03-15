Жителям более 30 регионов России приходят повестки в военкоматы

Из более чем 30 регионов России поступают сообщения, что их жителям приносят повестки в военкомат. Резервистов просят явиться к военкому для уточнения данных воинского учёта или для отбора на военные сборы. По мнению юристов, называть это второй волной мобилизации нельзя, однако военные сборы пока не были объявлены в России.

Телеграм-канал Astra собрал данные о вручении повесток в 33 регионах, от Москвы и Санкт-Петербурга до Ямала и Дагестана. Просьбы прийти в военкомат для уточнения данных получают в том числе и студенты вузов, имеющие отсрочку от военной службы.

Глава правозащитной группы "Агора" адвокат Павел Чиков считает, что связывать массовую рассылку повесток с якобы "второй волной мобилизации" нельзя. По его словам, военкомат может вручить гражданину повестку в случае, если он не сообщает об изменении своих данных о месте жительства или семейном положении. Однако, подчёркивает Чиков, вопросы вызывают сообщения о рассылке повесток об отборе на военные сборы. Сборы могут проводиться только на основании указа президента России. Такого указа Владимир Путин не подписывал.